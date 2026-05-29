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Alan Franco y Alan Minda llegan a EE.UU. para unirse a La Tri previo al amistoso con Arabia Saudita

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se prepara para enfrentar a Arabia Saudita, con las bajas confirmadas de Hincapié y Pacho.

Alan Franco es un jugador fundamental para la Tricolor que se alistará para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.

La Tri

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

29 may 2026 - 15:44

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La selección ecuatoriana alista motores para los partidos amistosos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este viernes 29 de mayo, los seleccionados Alan Franco y Alan Minda arribaron a Estados Unidos para unirse a la concentración de La Tri

Teleamazonas captó la llegada de los jugadores del Atlético Mineiro a la zona de migración y también logró un saludo de Minda. 

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Arabia Saudita este sábado 30 en Nueva Jersey, y el domingo 7 de junio jugará contra Guatemala, en Columbus, como parte de la preparación para el Mundial de Norteamérica.

Además, aquellos jugadores convocados por primera vez a la Selección tendrán la oportunidad de mostrar su talento en estos partidos amistosos y conseguir un lugar en la lista oficial de los 26 que irán al Mundial

El once probable de Ecuador para el primer amistoso sería: Moisés Ramírez, José Hurtado, Félix Torres, Jackson Poroso, Pervis Estupiñán, Antony Valencia, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Bruno Caicedo, John Yeboah y Jordy Caicedo. 

Las dos bajas confirmadas para este encuentro son: Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes se enfrentarán en la final Arsenal vs. PSG por el título de la Champions League, este mismo sábado. 

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