Alan Franco y Alan Minda llegan a EE.UU. para unirse a La Tri previo al amistoso con Arabia Saudita

Alan Franco es un jugador fundamental para la Tricolor que se alistará para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.

La selección ecuatoriana alista motores para los partidos amistosos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este viernes 29 de mayo, los seleccionados Alan Franco y Alan Minda arribaron a Estados Unidos para unirse a la concentración de La Tri.

Teleamazonas captó la llegada de los jugadores del Atlético Mineiro a la zona de migración y también logró un saludo de Minda.

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Arabia Saudita este sábado 30 en Nueva Jersey, y el domingo 7 de junio jugará contra Guatemala, en Columbus, como parte de la preparación para el Mundial de Norteamérica.

Además, aquellos jugadores convocados por primera vez a la Selección tendrán la oportunidad de mostrar su talento en estos partidos amistosos y conseguir un lugar en la lista oficial de los 26 que irán al Mundial.

El once probable de Ecuador para el primer amistoso sería: Moisés Ramírez, José Hurtado, Félix Torres, Jackson Poroso, Pervis Estupiñán, Antony Valencia, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Bruno Caicedo, John Yeboah y Jordy Caicedo.

Las dos bajas confirmadas para este encuentro son: Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes se enfrentarán en la final Arsenal vs. PSG por el título de la Champions League, este mismo sábado.