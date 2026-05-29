Cierre de ambos sentidos en la vía a Conocoto tras el volcamiento de un vehículo

Un vehículo quedó volcado sobre la avenida Camilo Ponce Enríquez, este viernes 29 de mayo de 2026.

Un siniestro de tránsito se registró a en la avenida Camilo Ponce Enríquez, en la vía que conduce hacia Conocoto, este viernes 29 de mayo de 2026

La mergencia de tránsito movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, pues un vehículo, tipo furgoneta, se volcó en medio de la vía.

Auto quedó incrustado en oreja vial de la Perimetral

Según reportes preliminares, una persona quedó atrapada dentro del automotor, por lo que los equipos de rescate ejecutan labores de extricación , un procedimiento especializado que permite liberar a ocupantes atrapados entre la estructura del vehículo.

Mientras se atiende esta emergencia, la vía permanece cerrada en ambos sentidos, lo que ha generado tráfico vehicular en el sector.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución mientras concluyen las labores de rescate y se retira el vehículo involucrado.