España y Argentina revelan sus alineaciones titulares para la final del Mundial 2026

Las formaciones oficiales de España y Argentina para la final del Mundial

España y Argentina confirmaron este domingo 19 de julio de 2026 las alineaciones con las que buscarán conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ambos seleccionadores mantuvieron la base de sus equipos para disputar el partido más importante del torneo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Messi lidera el ataque albiceleste

Lionel Scaloni introdujo tres variantes en la formación de Argentina para la final del Mundial 2026 frente a España, este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, con el ingreso de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González al equipo titular.

La principal novedad será la presencia del extremo izquierdo González, de reciente pasado en el Atlético de Madrid, en lugar del mediocentro Leandro Paredes.

Con esa decisión, el seleccionador argentino apuesta por una zona media con mayor despliegue e intensidad para presionar a una selección española que basa buena parte de su juego en el control del balón.

Argentina formará con:

Emiliano "Dibu" Martínez en el arco.

en el arco. Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa.

en defensa. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister en el mediocampo.

en el mediocampo. Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González estarán en la delantera.

España mantiene su once para la final

La Selección de España anunció su formación titular a través de sus redes sociales con el mensaje "Recuerden sus nombres", acompañado de la fotografía de los once jugadores que buscarán darle un nuevo título mundial al combinado español. Luis de la Fuente no hace cambios

El técnico Luis de la Fuente decidió repetir la misma alineación que utilizó en los compromisos anteriores del torneo, apostando por la continuidad para enfrentar a la vigente campeona del mundo.

España saltará al terreno de juego con:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Argentina apuesta por su equipo de confianza

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Dos selecciones listas para hacer historia

Con las alineaciones confirmadas, ambos equipos ultiman detalles antes del inicio del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La final reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo en un duelo que concentra la atención de millones de aficionados.

El MetLife Stadium recibe la gran final

El partido se disputa en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, escenario elegido para la definición del Mundial 2026. Miles de hinchas de ambos países acompañan a sus selecciones en busca de levantar el trofeo más importante del fútbol.

Con los once titulares confirmados y todo listo para el pitazo inicial, España y Argentina afrontan la gran final con el objetivo de escribir un nuevo capítulo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.