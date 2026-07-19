Pop contra cumbia, duelo musical en la final del Mundial 2026

¿Sonará en el MetLife Stadium "La Graciosa"? ¿Botarán los argentinos allí presentes con los acordes de "La Cumbia de los Trapos"? La música ha tenido un peso especial en este Mundial 2026, y los finalistas España y Argentina también se diferencian en sus estilos musicales.

Muestra de la voluntad de la FIFA por integrar música y fútbol, el equipo de entretenimiento de la institución dio un paso más en el Mundial de Norteamérica, permitiendo a los 48 equipos participantes colaborar en la selección de algunos temas con los que personalizar la experiencia del partido, como los goles, la entrada al campo o el calentamiento.

Por ejemplo, cuando Kylian Mbappé abrió el marcador contra Senegal el pasado 16 de junio en la entrada en liza de Francia en el torneo, resonó en los parlantes del MetLife "One More Time" (Una vez más) de Daft Punk, como presagio de las otras nueve dianas que el astro iba a anotar en Norteamérica.

En ese mismo recinto se jugará este domingo la final entre España y Argentina, países que comparten idioma pero con ricas y distintas culturas musicales, con canciones que han hecho vibrar a sus aficionados antes, durante y después de los partidos.

Rosalía y su 'Despechá' protagonista

Los goles de España en Norteamérica han ido acompañados de "La Graciosa", canción del rapero canario Quevedo en colabroación con Elvis Crespo, neoyorquino hijo de puertorriqueños.

Beneficiada o no por ese protagonismo mundialista, la canción ocupa actualmente el tercer lugar en lo más escuchado en España según el ranking de Los40, la radio musical más importante del país. Para Spotify, el calado es aún mayor, ocupando el primer puesto del 'Top 50: España' de la plataforma.

Pero con esta excepción del género urbano, la banda sonora de la Roja está compuesta principalmente por pop, con una de sus estrellas más reconocibles internacionalmente protagonizando incluso un momento viral.

En el palco de Los Angeles Stadium, tras la victoria de la Roja contra Austria en dieciseisavos de final, las cámaras apuntaron a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem bailando junto a la cantante Rosalía. La artista catalana se emocionó segundos después, cuando su canción "Despechá" acompañó los festejos.

El tercer himno extraoficial del recorrido de España en Norteamérica ha sido "Superestrella", de la también catalana Aitana, que ocupa actualmente el 7º lugar del ranking de Spotify y el 9º en Los40.

Pero conocidos por sus cánticos y pasión, los argentinos en Norteamérica bailan al ritmo de la cumbia.

Cumbia y el recuerdo de 2022

Los goles de la Albiceleste hacen resonar en los parlantes de los estadios "La Cumbia de los Trapos" del grupo Yerba Brava, canción con más de 25 años de historia pero que genera en cada aficionado las mismas emociones que la primera vez.

Esta es una de las canciones que acompañan a Lionel Messi, todo un "Matador": título de otra de las cumbias al ritmo de las que están bailando dentro y fuera del césped los hombres de Lionel Scaloni.

Su gesta hace cuatro años en el Mundial de Catar 2022 quedó para siempre unido a "Pa'la Selección", de La T y la M.

El tema, que salió ese mismo año, está cuatro años después de nuevo entre las cinco canciones más escuchadas en el Top 50: Argentina de Spotify, y también forma parte de las canciones transmitidas por la Federación Argentina (AFA) a la FIFA para poner banda sonora a la Albiceleste.

Pero fuera de los estadios, los aficionados están vibrando al ritmo de "La cuarta estrella", un pegadizo jingle creado por el creador de contenido Palmito para arengar en Norteamérica y que se ha alzado en el número 1 en Spotify.