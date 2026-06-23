Argelia vence 2-1 a Jordania en segunda fecha del Grupo J de Mundial 2026

Argelia reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Jordania, la noche del lunes 22 de junio en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, un resultado que dejó a la Argentina de Messi como ganadora de la llave, ya clasificada a los dieciseisavos de final.

Tras perder ante los jordanos, debutantes históricos en la máxima cita del fútbol, con un gol de Nizar Al Rashdan a los 36 minutos, los Zorros del Desierto le dieron la vuelta al marcador en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, con los tantos de Nadhir Benbouali en el 69' y Amine Gouiri en el 82'.

Argelia se jugará la clasificación en la tercera y última fecha, el sábado, ante Austria, con ambos combinados igualados a tres puntos, mientras que la Albiceleste, campeona del mundo y líder con seis unidades, se medirá a Jordania, ya eliminada.

El seleccionado africano terminó imponiendo su mayor peso ofensivo tras un partido que cambió de rumbo en la segunda mitad.

Los argelinos fueron más incisivos desde el arranque, generando las primeras ocasiones claras con Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva.

Sin embargo, Jordania golpeó primero con un tanto que modificó el guion del encuentro y obligó a los Zorros del Desierto a asumir el control y buscar la reacción.

En la reanudación, Jordania se replegó y cedió terreno, apostando por transiciones rápidas.

Argelia creció con los cambios de Vladimir Petkovic y terminó construyendo la remontada a balón parado, con goles de Benbouali y Gouiri.