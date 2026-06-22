Con doblete de Messi ante Austria, Argentina se clasifica a dieciseiavos del Mundial 2026

Messi marca el segundo gol en la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026.

La vigente campeona Argentina clasificó este lunes 22 de junio a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.

El astro argentino eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 ya los 90+5, haciendo vibrar al Estadio de Dallas, tomado por la hinchada albiceleste.

Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

Tras este duelo, Argentina, con seis puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del Grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.

Minuto a minuto:

¡Fin del partido! Finaliza el encuentro en Dallas. Argentina 2-0 Austria.

Tiro libre desviado de Argentina Messi tuvo la oportunidad de marcar un nuevo hat-trick, sin embargo, en el último tiro libre del partido, el esférico se perdió muy cerca del arco.

Goooool de Messi El capitán argentino volvió a aparecer para poner el 2-0 ante Austria, y firma un doblete en la victoria de este lunes 22 de junio. Tras varios intentos el gol llegó.

Lionel Messi celebra el segundo gol a Austria, junto a él Leandro Paredes. REUTERS

Austria se pierde el empate Un cabezazo de Patrick Wimmer se va desviado del arco argentino.

Argentina se pierde el gol Dos remates al hilo no entran en el arco de Austria, primero Nico González y luego Enzo Fernández, ninguno logra definir ante la defensa de Austria bien ubicada.

Austria busca el gol La Selección austriaca llega al arco argentino pero no logra definir el gol. El portero Emiliano Martínez está listo para detener el esférico.

Tarjeta amarilla para Argentina y para Austria El juez sanciona con tarjeta amarilla a Konrad Laimer y al argentino Cristian Medina por falta en la media cancha.

Remate de Nico González Nico González intenta llegar al arco con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Messi. Sin embargo, el balón botea antes de la última línea y se pierde por un lado del arco.

Pausa de hidratación Las Selecciones se retiran a sus banquillos para cumplir con la pausa de hidratación.

Cambios en Austria Sale de la cancha: David Alaba, Stefan Posch y Paul Wanner. En su lugar ingresan: Marco Friedl, Alexander Prass y Marko Arnautovic.

Remate de Messi se pierde por fuera del arco El astro argentino busca el segundo gol del compromiso. Sin embargo, el esférico se pierde muy cerca del arco austriaco.

Cambios en Argentina Entran al campo de juego Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Nico González en sustitución de Cristian Romero, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez cuida el arco de Argentina Un tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer es despejado por el portero argentino.

Posición adelantada para Argentina Messi no consigue definir el segundo gol para la Albiceleste, y aunque lo hubiese marcador, se encontraba en posición adelantada del "10".

Empieza el segundo tiempo Argentina y Austria vuelven a la cancha.

Fin del primer tiempo Los equipos se van al descanso con el marcador 1-0 a favor de Argentina. Messi anotó el tanto.

Tarjeta amarilla para Austria El juez amonesta con tarjeta amarilla a Stefan Posch por falta sobre el argentino Enzo Fernández.

¡Gool de Messi! Y se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales Apareció Messi, llegó por el centro de la cancha y con un potente remate mandó el esférico al ángulo inferior del arco austriaco. Con este gol, el capitán argentino se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando a Miraslov Klose con 17 tantos.

Messi anota el pimer gol para Argentina ante Austria, lunes 22 de junio Reuters Messi se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales, tras anotar ante Austria. Reuters Messi pone el primer gol para Argentina ante Austria en la segunda fecha del Mundia 2026. Reuters Gol de Messi ante Austria, lunes 22 de junio. Reuters Festejo de los jugadores argentinos tras el gol de Messi ante Austria. Reuters Lionel Messi y Rodfrigo De Paul festejan el gol ante Austria. Reuters

Enzo remata al arco pero no lo consigue Tras un pase de Lautaro Martínez, Enzo esquiva la defensa austriaca y remata al arco desde el costado derecho del portero, pero no hay quién empuje el balón a las redes y el esférico pasa de largo.

Argentina insiste pero no consigue el gol La defensa de Austria se interpone a los remates consecutivos de la Selección argentina.

Pausa de hidratación El partido se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

El portero austriaco le dice no a Messi El astro argentino llegó al área con doble marca, pero en la definición el portero desvió el esférico con su pierna izquierda.

Messi llega al área, pero el portero austriaco desvía el esférico y evita el gol. REUTERS

Austria presiona a la Selección argentina Los austriacos presionan en el área de Argentina en busca del gol.

Lionel Messi falla un penal para Argentina Lionel Messi, erra el cobro desde el punto penal. El capitán argentino envió el esférico fuera del arco y el marcador se mantiene 0-0.

Lionel Messi envía afuera el balón en un cobro de tiro penal ante Austria, este 22 de junio, en el Mundial 2026. REUTERS

Falta sobre Lautaro Martínez en el área de Austria Una falta sobre el argentino Lautaro Martínez dentro del área es revisada en el VAR por el juez central y se sanciona con penal.

El momento de la falta sobre Lautaro Martínez en el partido ante Austria. REUTERS

Empieza el partido Se mueve el balón en el Estadio de Dallas. Argentina enfrenta a Austria.

Alineaciones confirmadas:

El argentino Lionel Scaloni define su once oficial para la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Austria confirma su alineación para enfrentar a Argentina este lunes 22 de junio.