Con doblete de Messi ante Austria, Argentina se clasifica a dieciseiavos del Mundial 2026
Argentina se impuso 2-0 a Austria este lunes 22 de junio, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Messi marcó un doblete.
Messi marca el segundo gol en la victoria de Argentina ante Austria en el Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
22 jun 2026 - 12:01
La vigente campeona Argentina clasificó este lunes 22 de junio a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.
El astro argentino eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.
Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 ya los 90+5, haciendo vibrar al Estadio de Dallas, tomado por la hinchada albiceleste.
Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.
Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.
Tras este duelo, Argentina, con seis puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del Grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.
Minuto a minuto:
Minuto 90+7
14:02
¡Fin del partido!
Finaliza el encuentro en Dallas. Argentina 2-0 Austria.
Minuto 90+7
14:01
Tiro libre desviado de Argentina
Messi tuvo la oportunidad de marcar un nuevo hat-trick, sin embargo, en el último tiro libre del partido, el esférico se perdió muy cerca del arco.
Minuto 90+5
13:59
Goooool de Messi
El capitán argentino volvió a aparecer para poner el 2-0 ante Austria, y firma un doblete en la victoria de este lunes 22 de junio. Tras varios intentos el gol llegó.
Minuto 90+3
13:57
Austria se pierde el empate
Un cabezazo de Patrick Wimmer se va desviado del arco argentino.
Minuto 86
13:50
Argentina se pierde el gol
Dos remates al hilo no entran en el arco de Austria, primero Nico González y luego Enzo Fernández, ninguno logra definir ante la defensa de Austria bien ubicada.
Minuto 78
13:43
Austria busca el gol
La Selección austriaca llega al arco argentino pero no logra definir el gol. El portero Emiliano Martínez está listo para detener el esférico.
Minuto 75
13:40
Tarjeta amarilla para Argentina y para Austria
El juez sanciona con tarjeta amarilla a Konrad Laimer y al argentino Cristian Medina por falta en la media cancha.
Minuto 73
13:37
Remate de Nico González
Nico González intenta llegar al arco con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Messi. Sin embargo, el balón botea antes de la última línea y se pierde por un lado del arco.
Minuto 68
13:35
Pausa de hidratación
Las Selecciones se retiran a sus banquillos para cumplir con la pausa de hidratación.
Minuto 67
13:32
Cambios en Austria
Sale de la cancha: David Alaba, Stefan Posch y Paul Wanner. En su lugar ingresan: Marco Friedl, Alexander Prass y Marko Arnautovic.
Minuto 64
13:30
Remate de Messi se pierde por fuera del arco
El astro argentino busca el segundo gol del compromiso. Sin embargo, el esférico se pierde muy cerca del arco austriaco.
Minuto 63
13:29
Cambios en Argentina
Entran al campo de juego Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Nico González en sustitución de Cristian Romero, Thiago Almada y Lautaro Martínez.
Minuto 54
13:19
Emiliano Martínez cuida el arco de Argentina
Un tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer es despejado por el portero argentino.
Minuto 49
13:14
Posición adelantada para Argentina
Messi no consigue definir el segundo gol para la Albiceleste, y aunque lo hubiese marcador, se encontraba en posición adelantada del "10".
Minuto 45
13:09
Empieza el segundo tiempo
Argentina y Austria vuelven a la cancha.
Minuto 45
12:53
Fin del primer tiempo
Los equipos se van al descanso con el marcador 1-0 a favor de Argentina. Messi anotó el tanto.
Minuto 41
12:41
Tarjeta amarilla para Austria
El juez amonesta con tarjeta amarilla a Stefan Posch por falta sobre el argentino Enzo Fernández.
Minuto 38
12:39
¡Gool de Messi! Y se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales
Apareció Messi, llegó por el centro de la cancha y con un potente remate mandó el esférico al ángulo inferior del arco austriaco. Con este gol, el capitán argentino se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando a Miraslov Klose con 17 tantos.
Minuto 36
12:37
Enzo remata al arco pero no lo consigue
Tras un pase de Lautaro Martínez, Enzo esquiva la defensa austriaca y remata al arco desde el costado derecho del portero, pero no hay quién empuje el balón a las redes y el esférico pasa de largo.
Minuto 31
12:32
Argentina insiste pero no consigue el gol
La defensa de Austria se interpone a los remates consecutivos de la Selección argentina.
Minuto 23
12:24
Pausa de hidratación
El partido se detiene para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 18
12:19
El portero austriaco le dice no a Messi
El astro argentino llegó al área con doble marca, pero en la definición el portero desvió el esférico con su pierna izquierda.
Minuto 16
12:17
Austria presiona a la Selección argentina
Los austriacos presionan en el área de Argentina en busca del gol.
Minuto 8
12:08
Lionel Messi falla un penal para Argentina
Lionel Messi, erra el cobro desde el punto penal. El capitán argentino envió el esférico fuera del arco y el marcador se mantiene 0-0.
Minuto 5
12:06
Falta sobre Lautaro Martínez en el área de Austria
Una falta sobre el argentino Lautaro Martínez dentro del área es revisada en el VAR por el juez central y se sanciona con penal.
Minuto 0
12:00
Alineaciones confirmadas:
El argentino Lionel Scaloni define su once oficial para la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Austria confirma su alineación para enfrentar a Argentina este lunes 22 de junio.
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