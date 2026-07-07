Balacera en centro comercial de Guayaquil causa pánico este martes 7 de julio

Una balacera se registró en un centro comercial del sur de Guayaquil.

Una balacera se registró en un centro comercial de Guayaquil la mañana de este martes 7 de julio de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran tensos momentos tras varios disparos registrados dentro del Riocentro Sur, en la avenida 25 de Julio.

Hombres armados presuntamente atacaron a guardias cuando acudieron a retirar valores en un vehículo blindado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a dos guardias de una empresa privada tendidos en el suelo con heridas de bala en el cuerpo.

De manera preliminar se conoce que dos de los presuntos asaltantes murieron en el cruce de balas dentro del centro comercial.

Los ventanales y puertas de locales quedaron destruidos por las balas.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional para acordonar la escena y levantar los indicios para las investigaciones correspondientes.