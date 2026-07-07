Argentina y Colombia por el honor del fútbol sudamericano en un Mundial sin anfitriones

Argentina y Colombia por el honor del fútbol sudamericano en el Mundial 2026.

Ya se conocen seis de los ocho clasificados a cuartos de final del Mundial 2026, cinco europeos y un africano. Argentina y Colombia tratarán de salvar el honor del fútbol sudamericano sacando este martes 7 de julio los dos boletos que restan.

El campeón vigente será el primero en intentarlo. La Albiceleste se enfrentará en Atlanta al Egipto de Mohamed Salah con el objetivo de sacudir la "Messidependencia" que arrastra desde el inicio del torneo.

El encuentro entre argentinos y egipcios se jugará a las 11:00 (horario de Ecuador) y será transmitido por Teleamazonas en vivo, en señal abierta y en su página web. Además, la previa empezará a las 10:00.

En su sexto Mundial, Lionel Messi ha anotado siete de los 11 goles de Argentina en el torneo y lidera la tabla de goleo, empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Pero cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión, sin la frescura y el dinamismo que ofreció en Catar 2022, cuando ganó el título.

Ahora parece acomodada a la espera de la aparición del 10, que por ahora no ha faltado a la cita. ¿Pero qué pasará cuando Messi, a sus 39 años, no esté tan inspirado?

Messi busca socio

Seguramente Egipto no sea el rival más potente al que podría haberse enfrentado el equipo de Lionel Scaloni, pero ya quedó demostrado en la ronda anterior aquel dicho del fútbol tan manido de "no hay enemigo pequeño": victoria por 3-2 en la prórroga ante la modesta Cabo Verde.

El DT necesita que aparezcan en este tramo del torneo sus delanteros si el próximo 19 de julio quiere levantar de nuevo el trofeo. Lautaro Martínez ha marcado un gol, de penal, y Julián Álvarez no se ha estrenado, quizás descentrado por no haber resuelto su futuro.

En Vancouver, en lo que será el último partido del Mundial fuera de territorio estadounidense, Colombia buscará la clasificación ante Suiza.

El equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas, pero tiene un gran debe: el gol.

Los cafeteros han marcado cinco goles en cuatro partidos, menos de los que debería para intranquilidad de sus aficionados.

Colombia necesita gol

Con Jhon Córdoba lesionado, debería ser Luis Suárez quien asumiera, junto a Luis Díaz, el papel de goleador, pero el atacante del Sporting de Lisboa no ha cumplido por el momento con las expectativas que se habían creado en torno a él tras su gran temporada en Portugal: 28 goles y 9 asistencias en 53 partidos con la camiseta verdiblanca.

Tampoco su compañero en punta, el otro Luis, está mucho más entonado: un gol en el primer partido contra la modesta Uzbekistán en el triunfo hasta ahora más holgado (3-1) y nada más. Sin comparación con las 26 anotaciones con el Bayern en el último curso.

Colombia aspira a igualar su hasta ahora mejor resultado en un Mundial (los cuartos de final en Brasil 2014), mientras que su rival, Suiza tampoco está entre los ocho mejores desde la edición que albergó en 1954.

El partido se jugará este martes a las 15:00, en el Estadio de Vancouver.

De avanzar Argentina y Colombia, chocarían el próximo domingo en Kansas City y asegurarían la presencia de un equipo sudamericano en semifinales.