Vozinha convierte el Mundial en su mejor vitrina deportiva

Vozinha fue una de las grandes figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 deja una de sus historias más llamativas bajo los tres palos. Aunque Cabo Verde quedó eliminado en los dieciseisavos de final.

El arquero Vozinha se despide del torneo convertido en uno de los jugadores más destacados de su selección y con un reconocimiento que trasciende los resultados.

El experimentado guardameta fue una de las piezas clave para que el combinado africano firmara la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo, alcanzando por primera vez la fase de eliminación directa.

Un líder bajo el arco

A sus 40 años, Vozinha volvió a ser determinante en los partidos decisivos de Cabo Verde.

Durante el torneo protagonizó varias intervenciones que mantuvieron con vida a su equipo frente a selecciones de mayor jerarquía y fue uno de los referentes del plantel dentro y fuera de la cancha.

Su rendimiento recibió elogios de analistas y aficionados, que destacaron su liderazgo y capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

Más allá de la eliminación, el arquero cerró el Mundial consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del fútbol caboverdiano.

Su futuro genera expectativa

Tras el Mundial comenzaron a surgir versiones sobre un posible interés de clubes por el guardameta.

Un medio argentino difundió imágenes en las que Vozinha aparece junto a un directivo del Inter Miami, lo que alimentó especulaciones sobre un eventual acercamiento.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte del club estadounidense ni del entorno del futbolista sobre una posible negociación.

Lo que sí queda confirmado es que el Mundial elevó el perfil internacional de Vozinha.

Su actuación en Norteamérica 2026 lo convirtió en uno de los arqueros más destacados de la competición y en un nombre que seguirá dando de qué hablar una vez finalizado el torneo.