Con gol de Messi, Argentina vence 3-1 a la eliminada Jordania y llega invicta a dieciseisavos
Así fueron los goles: Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez, a los 31', y una pintura con balón detenido de Messi, a los 80'.
Estadio de Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 27 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, celebra tras marcar el tercer gol de su equipo.
REUTERS
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Actualizado:
27 jun 2026 - 23:16
Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.
Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31' y una pintura con balón detenido de Messi a los 80'. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.
La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.
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