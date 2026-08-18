Musiala se desploma en pleno partido del Bayern por segunda vez en tres días

El mediocampista ofensivo del Bayern Munich Jamal Musiala se vio obligado a abandonar el terreno de juego al desplomarse durante un partido amistoso de pretemporada este martes 18 de agosto de 2026 en Heidenheim, tres días después de un incidente similar en Múnich.

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim (segunda división) sin mediar contacto, solo unos minutos después de su entrada en juego.

Los jugadores de los dos equipos acudieron rápidamente al lugar y, con gestos airados, reclamaron una intervención de los servicios médicos.

Musiala parecía aturdido mientras recibía los cuidados médicos, antes de que abandonara el campo de juego.

Es la segunda alerta en tres días para el internacional alemán, que el sábado sufrió un problema parecido en un duelo de preparación ante el RB Leipzig, en un cambiente con fuerte calor.

Al término del amistoso de este martes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, afirmó que el mediocampista hará pronto declaraciones sobre lo ocurrido.

Musiala admite "disfunción neurológica" tras desplomarse de nuevo

Tras estos episodios, el futbolista alemán se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que se encuentra bien. "Lo más importante primero ¡Estoy bien! ¡Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo!", dijo.

Asimismo, Musiala se tomó el tiempo para explicar que ha sido diagnosticado con episodios breves y temporales de ausencia.

"Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica", escribió.

"Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino. Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto".

En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol. He asumido la responsabilidad de esa decisión.

En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino. Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con su increíble apoyo. Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión porque me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos. Muchas gracias”, finalizó el mensaje Musiala.

Musiala se perdió los seis primeros meses de la temporada 2025-2026 por una fractura de tobillo sufrida durante el Mundial de Clubes 2025.

Pero regresó en la segunda parte del curso y disputó el Mundial 2026 con Alemania, que fue eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final.