El Cabo Verde de Vozinha clasifica a 16avos tras empate 0-0 con Arabia Saudita

Cabo Verde hizo historia este viernes 26 de junio de 2026 al clasificar a 16avos de final en su debut en los Mundiales, tras empatar 0-0 con Arabia Saudita en la última fecha del Grupo H y terminar en segundo lugar.

Los Tiburones Azules quedaron segundos detrás de España -venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán en la segunda ronda contra la campeona mundial Argentina, el viernes próximo en Miami.

El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los últimos minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

Los Tiburones Azules empataron 0-0 con Arabia Saudita y quedaron segundos del grupo H detrás de España - que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán con la tropa de Lionel Messi el viernes próximo en Miami.

En paralelo, Uruguay cayó 1-0 ante España y quedó fuera del Mundial 2026 en una desastrosa jornada para el arquero Fernando Muslera.

Los charrúas tampoco avanzaron de la primera fase de Catar 2022, pero en esta edición se ubicaron en un grupo que parecía más accesible junto con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y España.