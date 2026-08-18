Capturan en Quito a alias ‘Gato Jeremy’, sobrino de Colón Pico y presunto cabecilla de Los Lobos

Capturan en Quito a alias ‘Gato Jeremy', primo de alias 'Colón Pico' y presunto cabecilla del GDO Los Lobos.

La Policía Nacional detuvo en Quito a Jeremy Alfredo Jácome Buñay, alias ‘Gato Jeremy’, sobrino de Colón Pico y señalado como presunto cabecilla de Los Lobos, informó este martes 18 de agosto de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg.

La captura se produjo durante el operativo Atlas 124, ejecutado como parte del Plan de Protección de Quito.

Según la información difundida por Reimberg, alias ‘Gato Jeremy’ sería el encargado extramuros de la estructura de Los Lobos vinculada a Colón Pico y estaría relacionado con actividades de tráfico de drogas, extorsión y delitos vinculados con armas de fuego.

Dos adultos y un adolescente fueron detenidos

Junto a alias ‘Gato Jeremy’ fue detenido otro adulto, identificado con el alias ‘Lalo’, y un adolescente de 14 años, conocido como ‘Pollo’. De acuerdo con la información oficial, ambos cumplían funciones de seguridad para el presunto cabecilla.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego, dos alimentadoras, 24 municiones, seis teléfonos celulares y una camioneta.

Además, en el lugar se encontraron dos altares relacionados con la ‘Santa Muerte’ y símbolos alusivos a Colón Pico, según detalló el Ministro del Interior.

En el Operativo ATLAS 124 encontraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un altar a la 'Santa Muerte'. John Reimberg.

Alias ‘Gato Jeremy’ registra antecedentes

De acuerdo con la información proporcionada por Reimberg, Jácome registra procesos anteriores por ataque o resistencia, en marzo de 2026, y tenencia y porte de armas, en febrero de 2022.

Los indicios encontrados durante el operativo y los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.