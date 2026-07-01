Arquero de Alemania se despide con un emotivo mensaje tras el Mundial 2026

El arquero alemán Manuel Neuer confirmó este miércoles el final de su carrera con la selección de Alemania, luego de la eliminación de la Mannschaft en el Mundial 2026 frente a Paraguay.

A través de sus redes sociales, el campeón del mundo en 2014 publicó un mensaje de despedida en el que expresó la tristeza por el desenlace de su último torneo con el combinado nacional.

Mi decepción es indescriptible, pero sigue existiendo una gran gratitud. Gracias por vuestro apoyo durante todos estos años y en este torneo Manuel Neuer

Un regreso para ayudar a la nueva generación

Neuer explicó que decidió volver a vestir la camiseta de Alemania, pese a haberse retirado tras la Eurocopa 2024, porque quería aportar su experiencia a los jugadores más jóvenes y acompañarlos dentro y fuera del campo.

El guardameta aseguró que, a pesar del amargo desenlace en el Mundial, no se arrepiente de haber regresado para disputar un último torneo internacional con la selección alemana.

El adiós de una leyenda

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final frente a Paraguay marcó el último partido internacional de Neuer, quien disputó 128 encuentros con la selección y levantó la Copa del Mundo en Brasil 2014.

Su despedida pone fin a una trayectoria de 16 años con la Mannschaft, en la que también fue capitán y se consolidó como uno de los arqueros más influyentes de la historia del fútbol.