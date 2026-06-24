Times Square se pintó de amarillo, azul y rojo; miles de ecuatorianos alentaron a la Tri

La cuenta regresiva para el decisivo partido entre Ecuador y Alemania en el Mundial 2026 se vivió con intensidad en Nueva York.

Miles de aficionados ecuatorianos participaron en un multitudinario banderazo en Times Square para mostrar su respaldo a la Tricolor antes del encuentro que definirá sus opciones de avanzar a la siguiente fase.

Manhattan se tiñó de amarillo, azul y rojo

Desde tempranas horas de la noche de este miércoles 24 de junio, cientos de seguidores comenzaron a reunirse en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York.

Con camisetas, banderas y pancartas, los aficionados transformaron el corazón de Manhattan en un punto de encuentro para apoyar a la Selección Nacional.

Cánticos y apoyo para la Tricolor

Durante la concentración, los hinchas entonaron canciones, realizaron arengas y acompañaron la jornada con tambores y otros instrumentos.

El ambiente estuvo marcado por la expectativa de lo que será el duelo ante Alemania en la última fecha de la fase de grupos.

Los asistentes expresaron su confianza en que Ecuador pueda conseguir un resultado favorable y mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica 2026.

La "final" contra Alemania: Horarios y claves del partido

Mientras los aficionados protagonizaban el banderazo en Times Square, la selección dirigida por Sebastián Beccacece completaba los últimos preparativos para el compromiso de este jueves 25 de junio.

El encuentro ante Alemania se disputará a las 15:00 (hora de Ecuador) y será determinante para las aspiraciones de la Tricolor.

Miles de ecuatorianos residentes en Estados Unidos y otros países han acompañado al equipo durante el torneo y esperan que la Selección pueda hacer historia en territorio norteamericano.