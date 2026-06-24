¿Cuál será la probable alineación de Ecuador ante Alemania en el cierre del Grupo E del Mundial?

La Selección de Ecuador se juega su permanencia en el Mundial 2026 este jueves en el MetLife Stadium. Obligada a sumar de a tres ante una Alemania ya clasificada a los dieciseisavos de final, la Tri de Sebastián Beccacece presentará una alineación muy parecido al primer partido.

El estratega argentino pateará el tablero con un esquema flexible (3-4-3) enfocado en blindar el arco de Hernán Galíndez. La gran novedad radica en la retaguardia: una línea de centrales comandada por la jerarquía de Willian Pacho y Piero Hincapié, con la misión exclusiva de frenar el poderío ofensivo teutón. Alan Franco y Pervis Estupiñán serían los laterales.

La batalla por el mediocampo será crucial y Beccacece no se guardará nada. Moisés Caicedo asumirá el rol de termómetro y líder en la contención, haciendo dupla en el eje central con la dinámica de Pedro Vite.

La clave del despliegue ecuatoriano pasará por las bandas, donde John Yeboah, por derecha, y Nilson Angulo, por izquierda, actuarán como carrileros de ida y vuelta. Este tándem tendrá la doble responsabilidad de contener las proyecciones alemanas y transformarse en armas de ataque cuando Ecuador recupere el balón.

En el frente de ataque, la consigna es terminar con la sequía goleadora mediante velocidad y desequilibrio. El histórico capitán Enner Valencia se mantendrá como el faro en el área, pero esta vez estará respaldado por dos puñales por los costados: Yeboah y Gonzalo Plata. Con este tridente, la Tri buscará explotar las transiciones rápidas y el mano a mano contra la zaga europea, en un plan donde el vértigo será la principal carta de presentación.

Con el pitazo inicial cada vez más cerca, el once probable de Ecuador para buscar la clasificación histórica alinea a: Galíndez bajo los tres palos; Franco, Pacho, Hincapié y Pervis en el fondo; Caicedo, Vite y Angulo en la zona de volantes; dejando a Yeboah, Valencia y Plata en la ofensiva. Un equipo diseñado para mutar a un 5-4-1 en fase defensiva, pero con la mirada fija en el arco rival. La mesa está servida para una final adelantada.