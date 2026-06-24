Bosnia gana 3-1 a Catar y espera pasar como tercera del Grupo B

Bosnia-Herzegovina acabó tercera del Grupo B del Mundial y tendrá que esperar para saber si logra un boleto a los dieciseisavos del torneo tras ganar 3-1 al Catar de Julen Lopetegui, que quedó colista y por lo tanto eliminado, este miércoles en Seattle.

Los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, cada uno con apenas un punto, pero los europeos cumplieron su misión con un tanto de Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80'), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42' Hasan Al Haydos.

Bosnia queda en tercer lugar con 4 puntos, los mismos que Canadá, que se quedó con el segundo puesto y avanzó de ronda gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra -1), pese a perder este miércoles 2-1 ante Suiza (7 puntos), clasificada como líder de un Grupo B en el que Catar, con 1 punto, quedó último y fue eliminado.