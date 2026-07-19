EN VIVO | España 0-0 Argentina; hay alargues para definir al nuevo campeón del mundo

Lionel Messi (Argentina) y Mikel Oyarzabal (España) en la final del Mundial 2026.

Argentina y España cerraron los 90 minutos reglamentarios de la final del Mundial de 2026 con un empate sin goles este domingo 19 de julio en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

En Ecuador, mira el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com.

Bajo la observación del presidente estadounidense, Donald Trump, argentinos y españoles protagonizaron los 90 minutos reglamentarios sin goles.

Ahora, se jugarán 30 minutos más para conocer al nuevo campeón del mundo.

Minuto a minuto:

Finalizan los 90 minutos ¡Hay alargues! El marcador termina 0-0.

Tapada de Emiliano Martínez Emiliano 'Dibu' Martínez despeja muy bien un balón rematado por Lamine Yamal, en un tiro libre.

Enzo Fernández expulsado Enzo Fernández es expulsado del partido tras recibir doble tarjeta amarilla.

Primera llegada de Argentina. Argentina llega al área española tras un tiro de libre cobrado por Lionel Messi.

Cambios en España y en Argentina España realiza los siguiente cambios: Álex Baena y Dani Olmo, en su lugar ingresan: Nico Williams y Mikel Merino. En Argentina salen: Cuti Romero y Rodrigo de Paul. En su lugar ingresan: Facundo Medina y Giuliano Simeone. Ante salió Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.

Pausa de hidratación Tras varias jugadas de peligro por parte de España, el partido se detiene para la segunda pausa de hidratación.

Tarjeta amarilla para Argentina Leandro Paredes es sancionado con tarjeta amarilla por falta.

España presiona Una mala salida de Argentina es aprovechada por España para entrar en el área, pero el portero Emiliano Martínez evita que entre el balón al arco.

Empieza el segundo tiempo España y Argentina regresan a la cancha para definir al nuevo campeón del mundo.

Show de medio tiempo empezó con la presentación de la artista estadounidense Madonna, acompañada de los astros del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. BTS, Justin Bieber y Shakira también fueron parte del espectáculo.

Madonna, Ronaldinho y Ronaldo presentes en el show de medio tiempo del Mundial 2026. Reuters

Fin del primer tiempo Finalizan los primeros 45 minutos del partido. España 0-0 Argentina.

Lisandro Martínez lesionado Argentina realiza su primer cambio por lesión del defensa Lisandro Martínez. En su lugar ingresa Nicolás Otamendi.

Argentina se salva Marc Cucurella realiza un remate cruzado y el esférico se pierde muy cerquita del palo izquierdo del portero argentino.

Tarjeta amarilla para Argentina Lisandro Martínez es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre Oyarzabal.

El 'Dibu' Martínez defiende el arco argentino Oyarzabal remató desde fuera del área, pero Emiliano, bien ubicado, detiene el esférico.

Pausa de hidratación El partido se detiene en la primera pausa de hidratación.

Segundo intento de España Los de Luis de la Fuente presionan por el costado de Lamine Yamal. El delantero remató al arco, pero Emiliano Martínez se quedó con el balón.

Lamine Yamal, delantero español, en el partido ante Argentina. Reuters

Lamine Yamal busca el gol El delantero español encendió las alarmas en el área argentina con dos llegadas. Pero el esférico no pasó a las redes.

Empieza el partido Ya se juega la final entre España y Argentina.

Alineaciones confirmadas:

Argentina definió su alineación para enfrentar a España en la gran final.

El técnico Luis de la Fuente confirmó su once oficial para enfrentar a Argentina.