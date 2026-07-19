EN VIVO | España 0-0 Argentina; hay alargues para definir al nuevo campeón del mundo
España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en busca del título de la Copa del Mundo. Mira la gran final en vivo en Teleamazonas.
Lionel Messi (Argentina) y Mikel Oyarzabal (España) en la final del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizado:
19 jul 2026 - 16:20
Argentina y España cerraron los 90 minutos reglamentarios de la final del Mundial de 2026 con un empate sin goles este domingo 19 de julio en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.
En Ecuador, mira el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com.
Bajo la observación del presidente estadounidense, Donald Trump, argentinos y españoles protagonizaron los 90 minutos reglamentarios sin goles.
Ahora, se jugarán 30 minutos más para conocer al nuevo campeón del mundo.
Minuto a minuto:
Minuto 90+8
16:16
Finalizan los 90 minutos
¡Hay alargues! El marcador termina 0-0.
Minuto 90+7
16:15
Tapada de Emiliano Martínez
Emiliano 'Dibu' Martínez despeja muy bien un balón rematado por Lamine Yamal, en un tiro libre.
Minuto 90+3
16:11
Enzo Fernández expulsado
Enzo Fernández es expulsado del partido tras recibir doble tarjeta amarilla.
Minuto 90+2
16:09
Primera llegada de Argentina.
Argentina llega al área española tras un tiro de libre cobrado por Lionel Messi.
Minuto 75
15:52
Cambios en España y en Argentina
España realiza los siguiente cambios: Álex Baena y Dani Olmo, en su lugar ingresan: Nico Williams y Mikel Merino.
En Argentina salen: Cuti Romero y Rodrigo de Paul. En su lugar ingresan: Facundo Medina y Giuliano Simeone. Ante salió Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.
Minuto 67
15:44
Pausa de hidratación
Tras varias jugadas de peligro por parte de España, el partido se detiene para la segunda pausa de hidratación.
Minuto 51
15:28
Tarjeta amarilla para Argentina
Leandro Paredes es sancionado con tarjeta amarilla por falta.
Minuto 46
15:23
España presiona
Una mala salida de Argentina es aprovechada por España para entrar en el área, pero el portero Emiliano Martínez evita que entre el balón al arco.
Minuto 45
15:22
Empieza el segundo tiempo
España y Argentina regresan a la cancha para definir al nuevo campeón del mundo.
Show de medio tiempo empezó con la presentación de la artista estadounidense Madonna, acompañada de los astros del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. BTS, Justin Bieber y Shakira también fueron parte del espectáculo.
Minuto 45+4
14:55
Fin del primer tiempo
Finalizan los primeros 45 minutos del partido. España 0-0 Argentina.
Minuto 44
14:50
Lisandro Martínez lesionado
Argentina realiza su primer cambio por lesión del defensa Lisandro Martínez. En su lugar ingresa Nicolás Otamendi.
Minuto 42
14:48
Argentina se salva
Marc Cucurella realiza un remate cruzado y el esférico se pierde muy cerquita del palo izquierdo del portero argentino.
Minuto 40
14:46
Tarjeta amarilla para Argentina
Lisandro Martínez es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre Oyarzabal.
Minuto 38
14:44
El 'Dibu' Martínez defiende el arco argentino
Oyarzabal remató desde fuera del área, pero Emiliano, bien ubicado, detiene el esférico.
Minuto 24
14:30
Pausa de hidratación
El partido se detiene en la primera pausa de hidratación.
Minuto 17
14:23
Segundo intento de España
Los de Luis de la Fuente presionan por el costado de Lamine Yamal. El delantero remató al arco, pero Emiliano Martínez se quedó con el balón.
Minuto 4
14:10
Lamine Yamal busca el gol
El delantero español encendió las alarmas en el área argentina con dos llegadas. Pero el esférico no pasó a las redes.
Minuto 0
14:05
Empieza el partido
Ya se juega la final entre España y Argentina.
Alineaciones confirmadas:
Argentina definió su alineación para enfrentar a España en la gran final.
El técnico Luis de la Fuente confirmó su once oficial para enfrentar a Argentina.
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