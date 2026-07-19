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EN VIVO | España 0-0 Argentina; hay alargues para definir al nuevo campeón del mundo

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en busca del título de la Copa del Mundo. Mira la gran final en vivo en Teleamazonas.

Lionel Messi (Argentina) y Mikel Oyarzabal (España) en la final del Mundial 2026.

Reuters

Autor

AFP, Teleamazonas.com

Actualizado:

19 jul 2026 - 16:20

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Argentina y España cerraron los 90 minutos reglamentarios de la final del Mundial de 2026 con un empate sin goles este domingo 19 de julio en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

En Ecuador, mira el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com

Bajo la observación del presidente estadounidense, Donald Trump, argentinos y españoles protagonizaron los 90 minutos reglamentarios sin goles. 

Ahora, se jugarán 30 minutos más para conocer al nuevo campeón del mundo. 

Minuto a minuto:

  • Minuto 90+8

    16:16

    Finalizan los 90 minutos 

    ¡Hay alargues! El marcador termina 0-0. 

  • Minuto 90+7

    16:15

    Tapada de Emiliano Martínez 

    Emiliano 'Dibu' Martínez despeja muy bien un balón rematado por Lamine Yamal, en un tiro libre.  

  • Minuto 90+3

    16:11

    Enzo Fernández expulsado 

    Enzo Fernández es expulsado del partido tras recibir doble tarjeta amarilla. 

  • Minuto 90+2

    16:09

    Primera llegada de Argentina. 

    Argentina llega al área española tras un tiro de libre cobrado por Lionel Messi. 

  • Minuto 75

    15:52 

    Cambios en España y en Argentina 

    España realiza los siguiente cambios: Álex Baena y Dani Olmo, en su lugar ingresan: Nico Williams y Mikel Merino. 

    En Argentina salen: Cuti Romero y Rodrigo de Paul. En su lugar ingresan: Facundo Medina y Giuliano Simeone. Ante salió Gonzalo Montiel por Nahuel Molina. 

  • Minuto 67

    15:44

    Pausa de hidratación 

    Tras varias jugadas de peligro por parte de España, el partido se detiene para la segunda pausa de hidratación. 

  • Minuto 51

    15:28

    Tarjeta amarilla para Argentina 

    Leandro Paredes es sancionado con tarjeta amarilla por falta. 

  • Minuto 46

    15:23

    España presiona 

    Una mala salida de Argentina es aprovechada por España para entrar en el área, pero el portero Emiliano Martínez evita que entre el balón al arco. 

  • Minuto 45

    15:22

    Empieza el segundo tiempo

    España y Argentina regresan a la cancha para definir al nuevo campeón del mundo. 

Show de medio tiempo empezó con la presentación de la artista estadounidense Madonna, acompañada de los astros del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. BTS, Justin Bieber y Shakira también fueron parte del espectáculo. 

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Madonna, Ronaldinho y Ronaldo presentes en el show de medio tiempo del Mundial 2026.Reuters

  • Minuto 45+4

    14:55

    Fin del primer tiempo 

    Finalizan los primeros 45 minutos del partido. España 0-0 Argentina. 

  • Minuto 44

    14:50

    Lisandro Martínez lesionado 

    Argentina realiza su primer cambio por lesión del defensa Lisandro Martínez. En su lugar ingresa Nicolás Otamendi. 

  • Minuto 42

    14:48

    Argentina se salva 

    Marc Cucurella realiza un remate cruzado y el esférico se pierde muy cerquita del palo izquierdo del portero argentino. 

  • Minuto 40

    14:46

    Tarjeta amarilla para Argentina 

    Lisandro Martínez es sancionado con tarjeta amarilla por falta sobre Oyarzabal.  

  • Minuto 38

    14:44

    El 'Dibu' Martínez defiende el arco argentino 

    Oyarzabal remató desde fuera del área, pero Emiliano, bien ubicado, detiene el esférico. 

  • Minuto 24

    14:30

    Pausa de hidratación 

    El partido se detiene en la primera pausa de hidratación. 

  • Minuto 17

    14:23

    Segundo intento de España 

    Los de Luis de la Fuente presionan por el costado de Lamine Yamal. El delantero remató al arco, pero Emiliano Martínez se quedó con el balón. 

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Lamine Yamal, delantero español, en el partido ante Argentina.Reuters

  • Minuto 4

    14:10

    Lamine Yamal busca el gol 

    El delantero español encendió las alarmas en el área argentina con dos llegadas. Pero el esférico no pasó a las redes. 

  • Minuto 0

    14:05

    Empieza el partido

    Ya se juega la final entre España y Argentina. 

Alineaciones confirmadas: 

Argentina definió su alineación para enfrentar a España en la gran final. 

El técnico Luis de la Fuente confirmó su once oficial para enfrentar a Argentina. 

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