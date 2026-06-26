¿Cuándo jugará Ecuador los 16avos del Mundial 2026?

La selección de Ecuador previo al partido ante Alemania en el Mundial 2026.

32 equipos, de 48, jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ecuador alcanzó esta etapa tras derrotar 2-1 a Alemania el 25 de junio, en la última fecha de la fase de grupos y ubicarse tercera del Grupo E con cuatro puntos.

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, obtuvo uno de los ocho pases que entrega el ranking a los mejores terceros de cada grupo para jugar los dieciseisavos de final.

Sin embrgo, al no haber finalizado la fecha, hasta este 26 de junio, Ecuador no tiene definido su rival. Pero existen posibles selecciones a las que la Tricolor podría enfrentar en la siguiente etapa.

Según el fixture de la FIFA, Ecuador podría enfrentarse a:

México ; este partido se jugaría el martes 30 de junio, a las 20:00

; este partido se jugaría el martes 30 de junio, a las 20:00 Suiza; este partido se jugaría el jueves 2 de julio, a las 22:00

Pero también podría enfrentarse al equipo que clasifique primero de los siguientes tres grupos:

Grupo G: Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda Este partido se jugaría el miércoles 1 de julio, a las 15:00 Grupo K: Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán Este partido se jugaría el viernes 3 de julio, a las 20:30 Grupo L: Inglaterra, Ghana, Croacia y Panamá Este encuentro se jugaría el miércoles 1 de julio, a las 11:00

Ecuador tendrá certeza de su rival el sábado 27 de junio al término de la fecha tres del Mundial 2026.

De momento, La Tri ocupa el segundo lugar en la tabla de mejores terceros.

La Tri retornó a Columbus

Este viernes 26 de junio la Selección retornó a Columbus para continuar su preparación a los dieciseisavos de final. Pasado el mediodía los jugadores llegaron al centro de concentración y por la tarde se espera que inicien la práctica al mando del entrenador Sebastián Beccacece.