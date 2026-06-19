¿Qué canción sonará en el estadio cuando Ecuador anote en el Mundial 2026?

Ecuador se enfrentará ante Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026.

Cuando Ecuador anote en el partido ante Curazao, por la segunda fecha del Mundial 2026, sonará una canción en el estadio.

La FIFA promueve esta actividad como parte del festejo de cada país con un tema que identifica a sus aficionados.

Esta práctica se lleva a cabo desde el Mundial de Qatar 2022. Con esto, nació una nueva forma de festejar los tantos anotados.

Aunque cada delegación plantea alternativas de canciones para este momento, la decisión final es de la FIFA.

Debido a que Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, los hinchas aún no han podido escuchar la canción elegida por la FIFA para celebrar los tantos de la Tricolor.

Las opciones musicales enviadas por la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) envió varias alternativas para que la FIFA seleccione la canción que sonará con cada gol.

Entre las opciones constan:

'La Tri', Jombriel, Javier Neira, Jotta

'Vuelvo a nacer en Ecuador', Javier Neira