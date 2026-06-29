Eddy Vilard, exRBD y comentarista deportivo, enciende la previa con sus declaraciones sobre Ecuador.

A pocas horas del duelo entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las declaraciones del comentarista deportivo mexicano Eddy Vilard generaron una fuerte reacción entre aficionados y medios de ambos países.

Durante el programa Punto Final, de Fox Sports México, Vilard calificó a Ecuador como un rival "accesible" y sostuvo que la selección ecuatoriana "no es una buena selección" ni representa un rival de peso para el combinado mexicano.

"Ecuador no existe para México"

En el debate televisivo, el exactor y comentarista afirmó que México históricamente ha enfrentado en fases decisivas a selecciones como Países Bajos, Argentina, Alemania o Brasil, por lo que, en su opinión, Ecuador no entra en ese mismo nivel.

Puede pasar que Ecuador le gane a México y sería una catástrofe que nos eliminaran en el Estadio Ciudad de México, pero tranquilos, Ecuador no existe para México en estos momentos Eddy Vilard

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron interpretadas por muchos aficionados ecuatorianos como una muestra de menosprecio hacia la Tri.

El debate dividió al panel

Las palabras de Vilard no fueron compartidas por todos sus compañeros de mesa. El periodista John Laguna pidió mayor respeto hacia Ecuador y recordó el desempeño del equipo dirigido por Sebastián Beccacece durante el torneo.

También los exfutbolistas Juan Francisco Palencia y Cecilio de los Santos coincidieron en que la selección ecuatoriana representa un rival competitivo y advirtieron que México no debe confiarse antes del compromiso mundialista.

El encuentro entre Ecuador y México se disputará este martes en el Estadio Azteca, donde ambos buscarán un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.