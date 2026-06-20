El Día del Padre se vive con ambiente mundialista en Quito

Los centros comerciales de Quito serán un espacio para disfrutar los partidos del Mundial por el Día del Padre.

Los centros comerciales de Quito alistan una programación especial durante junio que combina la celebración del Día del Padre con el ambiente del Mundial 2026, generando espacios de encuentro para las familias.

Las actividades incluyen transmisiones en vivo de los partidos más destacados del torneo, además de concursos, trivias y dinámicas interactivas que buscan integrar a visitantes de todas las edades en torno al fútbol.

En paralelo, varios espacios comerciales preparan eventos dedicados a los padres de familia, con música, juegos y experiencias de entretenimiento pensadas para compartir en familia durante su mes conmemorativo.

Con estas iniciativas, los centros comerciales de la capital refuerzan su papel como puntos de reunión social, combinando ocio, deporte y celebraciones familiares en un mismo escenario durante la temporada mundialista.

Sábado 20 de junio - Súper Bingo Papá Musical

Una celebración pensada para homenajear a los padres con música, premios y momentos de integración familiar.

Lugar: Ciudad Comercial El Recreo

Hora: 17h30

Ecuador vs. Curazao

La emoción de apoyar a la selección ecuatoriana se vivirá junto a cientos de aficionados en una jornada cargada de entretenimiento y premios.

Lugar: Patio y Plaza de Comidas

Hora: 18h30

Jueves 25 de junio - Alemania vs. Ecuador

Un nuevo encuentro para compartir la pasión por el fútbol y vivir la experiencia mundialista junto a familiares y amigos.

Lugar: Patio y Plaza de Comidas

Hora: 14h30