Países Bajos golea 5-1 a Suecia y entra en órbita de clasificación

Países Bajos se floreó este sábado ante los reyes y astronautas en el Houston Stadium y aplastó 5-1 a Suecia, un resultado que proyecta a los neerlandeses en la lucha por el liderato del Grupo F rumbo a los 16avos del Mundial 2026.

El triunfo de los dirigidos por Ronald Koeman llegó con el doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), luego el de Cody Gakpo (47' y 54') y, para sellar la hazaña, Crysencio Summerville con un derechazo a los 89.

En la tribuna, astronautas de la misión Artemis II y los monarcas del Reino de los Países Bajos presenciaban la hazaña.

El descuento sueco vino con Anthony Elanga a los 59.

Fue un partido intenso, de duelos tácticos y genialidades individuales, con ambos seleccionadores leyendo el juego milimétricamente y reaccionando ante cada movida del rival.

Pero Países Bajos plantó su bandera en área sueca, dominando la bola y obligando a Suecia a salir en caminata exploratoria. Su juego colectivo les permitió anotar goles casi de manual.

Los nórdicos de Graham Potter intentaron reaccionar. La insistencia de su artillería con Viktor Gyokeres, Alexander Isak y un destacado Yasin Ayari, amenazó y puso a trabajar horas extras a los defensores liderados por Virgil Van Dijk.

Ahora Países Bajos deberá definir su clasificación el 25 de junio frente a Túnez en Kansas City, mientras que Suecia se medirá con Japón en Dallas.