Merlín, el pato que se convierte en embajador del Mundial en Ciudad de México

Merlín, un pato que llegó como regalo a una familia de Ciudad de México, se convirtió en uno de los personajes más llamativos del Mundial 2026. La mascota fue presentada como embajadora oficial de la ciudad anfitriona, convirtiéndose en un símbolo de identidad y cercanía con los aficionados.

La historia fue compartida por la Host City Ciudad de México, que destacó el vínculo entre Merlín y la comunidad local. Según la publicación, el ave representa valores como el esfuerzo, la unión y el orgullo por la capital mexicana durante la Copa del Mundo.

Con su nombramiento, Merlín pasa a formar parte de las actividades de promoción de la sede mundialista y se suma a las iniciativas que buscan acercar el torneo a los habitantes y visitantes. Su imagen ya circula en redes sociales como uno de los rostros más singulares del certamen.

En los festejos de la victoria de México contra Sudáfrica, en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, un pato, con calcetines y playera de México, cruzó entre todos los aficionados que salieron a gritar los goles de la Selección Mexicana y más de uno grabó, con su celular, la sorpresiva escena.