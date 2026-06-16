Japón enseña al mundo cómo pronunciar correctamente los nombres de sus jugadores

Japón realizó video para explicar cómo se pronuncia el nombre de cada jugador en el Mundial 2026

La selección de Japón sorprende en el Mundial con un gesto que se vuelve viral fuera de la cancha.

Antes de sus declaraciones, los futbolistas sostienen carteles con sus nombres escritos en caracteres latinos y, además, los pronuncian ellos mismos para que periodistas, narradores y aficionados internacionales aprendan a decirlos correctamente.

La iniciativa busca evitar errores frecuentes en la pronunciación de los nombres japoneses y facilitar el trabajo de los medios de comunicación durante el torneo.

El video, compartido ampliamente en redes sociales, recibe elogios por promover el respeto cultural y mejorar la comunicación entre jugadores y la prensa internacional.