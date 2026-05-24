Ecuador anuncia sus convocados para los amistosos antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador pone en marcha su planificación para llegar en su mejor nivel competitivo a la gran cita mundialista. Este domingo 24 de mayo, el entrenador Sebastián Beccacece entregó la nómina de convocados para los últimos amistosos previo al debut mundialista.

El propósito de estos encuentros preparatorios es ajustar el funcionamiento táctico del equipo ante rivales con diferentes estilos de juego, sino también consolidar el recambio generacional y evaluar variantes clave en la plantilla.

La recta final de la preparación tricolor se concentrará íntegramente en los Estados Unidos durante la fecha FIFA de cara al inicio del Mundial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que La Tri se medirá primero ante la selección de Arabia Saudita el sábado 30 de mayo en la localidad de Harrison, Nueva Jersey.

La lista de convocados de Ecuador Tomado de redes sociales

Posteriormente, el combinado nacional cerrará su calendario de comprobación el domingo 7 de junio frente a Guatemala en Columbus, Ohio, un compromiso de suma importancia logística, ya que dicha ciudad ha sido elegida como el cuartel general y centro de entrenamientos de Ecuador para afrontar la fase de grupos.

Estos últimos duelos serán determinantes para que el estratega argentino termine de disipar dudas y defina la lista definitiva de los futbolistas convocados que representarán al país.

Beccacece ha manifestado que se tomará hasta el límite del plazo reglamentario para anunciar la nómina final, priorizando que los jugadores alcancen su plenitud física y futbolística. Con figuras consolidadas en el plano internacional y jóvenes talentos listos para dar el salto, Ecuador busca pulir los últimos detalles tácticos en estos amistosos para asumir con plenas garantías el debut mundialista.