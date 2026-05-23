Los candidatos a romper récords en el Mundial 2026, según la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el próximo 11 de junio y hay récords que están a punto de romperse. Entre los protagonistas con opciones reales de batir alguna marca están: Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modrić, y Cristiano Ronaldo.

Entrenador de mayor edad

Referencia actual: Otto Rehhagel (71 años)

Otto Rehhagel (71 años) Candidato: Dick Advocaat (78)

‘King’ Otto tiene el récord de ser el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo. Lo logró en Sudáfrica 2010 con 71 años y 317 días, al mando de la selección de Grecia frente a Argentina

Advocaat, 'El Pequeño General', lo superará cuando la selección de Curazao se enfrente a Alemania en su partido inaugural en Houston.

Goleador de mayor edad

Referencia actual: Pepe (39)

Pepe (39) Candidatos: Cristiano Ronaldo (41), Luka Modric (40), Edin Dzeko (40)

El título del goleador de mayor edad de todos los tiempos lo tiene el portugués Pepe, pero su antiguo compañero de selección en Portugal y en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, podría arrebatarle este récord, en febrero cumplió 41 años.

Sin embargo, el croata Luka Modric, y el delantero de Bosnia y Herzegovina Edin Dzeko, ambos de 40 años, también podrían alcanzar esa marca.

Más partidos dirigidos como seleccionador

Referencia actual: Helmut Schon (25)

Helmut Schon (25) Candidato: Didier Deschamps (19)

Helmut Schön mantiene el registro de más partidos dirigidos como seleccionador hace más de medio siglo, cuando se lo arrebató a su mentor, Sepp Herberger. Pero Didier Deschamps lo igualaría si conduce a Francia hasta los cuartos de final y lo superaría en caso de avanzar una ronda más.

Además, el actual seleccionador francés necesita tres victorias para batir también la marca de Schön como el técnico con más triunfos en la historia de la Copa Mundial.

Jugadores con más goles en la Copa del Mundo

Referencia actual: Miroslav Klose (16)

Miroslav Klose (16) Candidatos: Lionel Messi (13), Kylian Mbappé (12)

Miroslav Klose se adueñó del récord en Brasil, al dejar atrás a Ronaldo Nazário en la histórica goleada de Alemania por 1-7 ante la selección anfitriona en las semifinales de 2014. Ese registro de 16 goles, construido en buena medida desde el juego aéreo, está ahora bajo amenaza.

Messi suma 13 tantos en la Copa Mundial, mientras que Mbappé tiene uno menos y llega tras anotar 11 goles en sus últimos 11 partidos en el torneo. Más atrás quedan Harry Kane y Cristiano Ronaldo, con ocho tantos cada uno.

Más finales disputadas

Referencia actual : Cafú (3)

: Cafú (3) Candidatos: Kylian Mbappé, Lionel Messi (2)

Cafú disputó tres finales de la Copa Mundial con Brasil —1994, 1998 y 2002— y en la primera de ellas ingresó desde el banquillo en sustitución de Jorginho. Su compatriota Pelé, triple campeón del mundo, no pudo jugar la final de Chile 1962 por lesión.

Messi, actual campeón del mundo, ha sido finalista con Argentina en 2014 y 2022, mientras que Mbappé lo ha sido con Francia en las dos últimas ediciones, 2018 y 2022.

Si vuelve a alcanzar el partido decisivo, Messi igualaría a Pelé como el jugador con mayor intervalo entre finales disputadas: 12 años.

Tripletes en más ediciones

Referencia actual: Gabriel Batistuta (2)

Gabriel Batistuta (2) Candidatos: Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo (1)

Un nuevo triplete bastaría para que cualquiera de ellos iguale el registro de Batistuta. En el caso de Mbappé, si lo logra en su estreno —Francia se mide a Senegal en su primer partido—, podría además igualar a Sándor Kocsis y Gerd Müller, los únicos que firmaron tripletes en partidos consecutivos de la Copa Mundial.