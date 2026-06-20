Ecuador juega de local su segundo partido en el Mundial 2026

Ecuador se enfrenta a Curazao por la segunda fecha del Mundial 2026.

Los ecuatorianos llenaron el estadio de Kansas para la segunda fecha del Mundial 2026, ante Curazao, la tarde de este sábado 20 de junio de 2026.

Alrededor de 50 000 hinchas de La Tri llegaron al estadio horas antes del encuentro para alentar al equipo ecuatoriano.

Los graderíos del estadio de Kansas City se vistieron de amarillo y dejaron un pequeño bloque para el azul de los hinchas de Curazao.

Al sonar el himno nacional, el estadio retumbó con el canto de los miles de ecuatorianos que cantaron a viva voz.

El precio de las entradas para este encuentro variaba según la categoría, e iba de 180 a 500 dólares, según el anuncio de la FIFA.

Estos precios fueron anunciados para los primeros hinchas. Quienes compraron sus entradas más tarde probablemente pagaron valores superiores.

El estadio de Kansas tiene capacidad para 76 000 espectadores y aunque no se llenó, se registró gran afluencia de hinchas.

Para el encuentro entre Ecuador y Curazao asistieron poco más de 68 500 asistentes, la mayor parte ecuatorianos.

En la segunda fecha de la selección en el Mundial también fue la segunda vez que los hinchas tricolores llenaron los graderios de amarillo.