Director Técnico de Cabo Verde: 'Queremos competir sin miedo' ante Uruguay

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, dejó claro que su equipo afrontará sin complejos el duelo ante Uruguay por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El técnico afirmó que el objetivo es competir "sin miedo" y luchar por un lugar en la siguiente fase del torneo.

"Nuestra idea es competir los tres partidos con coraje, con organización, pero también sin miedo", señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Miami.

Bubista destacó que su selección no llegó al Mundial únicamente para participar. "Queremos disputar los partidos, demostrar que estamos a este nivel y enfrentarnos a los mejores equipos del mundo", afirmó.

El técnico también reconoció la dificultad del desafío frente a la selección dirigida por Marcelo Bielsa. Señaló que Uruguay cuenta con jugadores de gran nivel, además de ser "un equipo intenso y bastante agresivo en el buen sentido de la palabra".

Cabo Verde llega motivado tras sorprender en su debut con un empate sin goles frente a España, uno de los favoritos al título. Bubista aseguró que esa actuación refuerza la confianza de un plantel que aspira a seguir haciendo historia en su primera participación en una Copa del Mundo.