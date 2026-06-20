Guayaquil se viste de amarillo: miles de hinchas se reúnen en el Malecón 2000 por La Tri

Hinchas de la Tri acudieron a ver el partido ante Curazao en el Malecón 2000

La pasión por la Selección de Ecuador se apoderó, este sábado 20 de junio de 2026, del Malecón 2000. Cientos de aficionados se congregaron para respaldar a La Tri en su crucial compromiso frente a Curazao por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Antes del inicio del encuentro, el emblemático espacio del centro de Guayaquil se llenó de hinchas vestidos con la tradicional camiseta amarilla, quienes llegaron acompañados de familiares y amigos para vivir juntos la emoción de la Copa del Mundo.

Se vivió una fiesta en el banderazo de la Tri en Kansas City

La expectativa se hizo sentir entre hombres, mujeres y niños, que portaron banderas, bubuselas y otros elementos de aliento, creando un ambiente festivo mientras esperaban el pitazo inicial del partido.

La jornada estuvo marcada por la instalación de pantallas gigantes, que permitieron a los hinchas seguir las incidencias del encuentro. Entre cánticos, aplausos, pronósticos y muestras de orgullo tricolor, el Malecón 2000 se convirtió en un punto para apoyar a la Tri.

El compromiso es de gran importancia para el combinado ecuatoriano, que busca recuperarse y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

En Quito, decenas de personas también acudieron a La Pradera Megaplaza, en el norte de Quito, para alentar a la Tri. De igual forma, acudieron con camisetas y banderas para disfrutar del encuentro que está previsto que arranque a las 19:00.