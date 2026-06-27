Ecuador impulsa el récord del Mundial 2026: 3.605 357 asistentes en la fase de grupos

El Mundial 2026 impone un nuevo récord de asistencia en la fase de grupos.

El Mundial de 2026 sigue rompiendo marcas y Ecuador fue protagonista de una de las más importantes.

El encuentro entre la Tricolor y Alemania, disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, permitió que la Copa del Mundo alcanzara un nuevo récord histórico de 3.605.357 espectadores durante la fase de grupos, superando la mejor cifra registrada hasta ahora en el torneo.

La FIFA anunció el nuevo hito al término de la jornada, destacando la masiva respuesta de los aficionados que han acompañado el campeonato en Estados Unidos, México y Canadá.

Un Mundial que supera todas las cifras

Antes del compromiso entre Ecuador y Alemania, el torneo ya había reunido 3.557.539 asistentes en los partidos de la fase de grupos.

Sin embargo, la presencia de miles de aficionados en Santa Clara terminó por elevar el registro hasta los 3.605.357 espectadores, estableciendo una nueva marca de asistencia para una Copa del Mundo.

El dato refleja el éxito de la primera edición del Mundial con 48 selecciones y confirma el enorme interés que ha despertado el torneo entre aficionados de todo el planeta.

Ecuador cerró la fase de grupos con un empate

La Tricolor aportó al histórico registro en un partido que terminó 2-1 frente a Alemania, resultado que permitió a ambos equipos asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Con ese empate, Ecuador avanzó como líder del Grupo D, mientras que Alemania también selló su boleto a la siguiente ronda como primeros del grupo.

El ambiente vivido en el Levi's Stadium fue una muestra más del respaldo que ha tenido el Mundial 2026, un torneo que ya quedó en la historia por registrar la mayor asistencia acumulada de aficionados en una fase de grupos.