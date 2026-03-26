¿Por qué Ecuador escogió a Marruecos para el amistoso de preparación para el Mundial?

La Selección de Ecuador se enfrentará a jugadores de la élite del fútbol mundial en el estadio Metropolitano de Madrid ante Marruecos. Esta última Selección es un combinado que ha dejado de ser la sorpresa africana para consolidarse como una potencia mundial absoluta.

El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece anunció que la definición de los rivales previo a la participación de la Tri en su quinto mundial fue apegado a estilos de los rivales que tendrá Ecuador en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Marruecos será un rival exigente para Ecuador. El rival de la Tri de este viernes 26 de marzo del 2026 esta ubicada en el octavo lugar del ranking FIFA y con el reciente antecedente de ser semifinalista en Qatar 2022.

En esta última participación dejó en el camino a potencias como España y Portugal, la selección marroquí llega a esta cita con un plantel repleto de figuras que brillan en las ligas más competitivas de Europa.

Marruecos tiene una historia enMundiales que comenzó por 1970 y continuó con apariciones esporádicas a lo largo del último medio siglo. En este Mundial 2026, otra vez en Norteamérica, intentará repetir la histórica gesta de hace 4 años.

México es un país especial para Los Leones, porque no sólo es la tierra que los vio debutar, sino que fue allí, 16 años después, donde se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar los octavos de final de un Mundial.

El balance numérico es positivo. Marruecos ha participado en 6 Mundiales y en dos de ellos atravesó la fase de grupos: en uno se quedó en octavos de final y en otro llegó hasta las semifinales, donde consiguió más victorias que en las cinco Copas del Mundo previas), empató 7 y perdió 11.

Marcó 20 goles y recibió 27. Tiene una efectividad del 31,88% y ocupa el puesto 32° en la tabla histórica, tras haber avanzado nada menos que once lugares en el Mundial anterior.