Beccacece hizo un llamado a la unidad tras clasificación de La Tri en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece celebra la clasificación de La Tri a los 16avos del Mundial 2026.

Sebastián Beccacece hizo un llamado luego de la clasificación de La Tri a los 16avos del Mundial 2026.

Luego del triunfo de Ecuador sobre Alemania, el director técnico de La Tri se refirió a las dificultades del equipo para lograr clasificarse.

"Nunca nos sentimos en el infierno y ahora tampoco nos sentimos en el cielo. Estamos en la tierra". Sebastián Beccacece

"En el fútbol a veces se gana, a veces se pierde", dijo Beccacece luego de las críticas por la derrota en los dos primeros partidos frente a Costa de Marfil y Curazao.

Sebastián Beccacece pide unidad tras el histórico triunfo de Ecuador

Beccacece hizo un llamado a la unidad, clave para avanzar a las siguientes etapas del torneo.

Para el técnico argentino, la unidad es clave "como en algún momento el sueño de (Simón) Bolívar junto con San Martín".

"Hoy se hizo algo grande, se ganó a una potencia", insistió el DT de la selección ecuatoriana.

Beccacece analizó el partido frente a Alemania: "Arrancamos perdiendo con una jugada dudosa, pero son las cosas que no podemos controlar".

"El equipo no solo que empezó perdiendo de manera injusta, empatando de manera injusta, arranca perdiendo con un gol que, para mí, no corresponde, y le da vuelta", añadió.

Beccacece agregó que "quiero que la gente se enamore de estos futbolistas. Este Ecuador enamora, después vemos hasta dónde llegamos".