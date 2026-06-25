¿Quién es Pedro Vite, el volante de Ecuador que brilló en el triunfo ante Alemania?

Grupo E - Ecuador vs. Alemania - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 25 de junio de 2026. Jamal Musiala, de Alemania, en acción con Pedro Vite, de Ecuador.

El fútbol de Pedro Vite no se mide únicamente en los kilómetros recorridos, sino en la claridad con la que hace jugar al resto. A sus 24 años, el mediocampista formado en la inagotable cantera de Independiente del Valle ha dejado de ser una promesa de recambio para convertirse en una realidad indispensable en la estructura táctica de la Selección de Ecuador clasificada a los dieciseisavos.

Su capacidad para romper líneas mediante el pase corto, sumada a una notable lectura de juego para perfilarse bajo presión, lo posicionan hoy como el director de orquesta que conecta la recuperación con la zona de finalización.

Su evolución hacia un volante mixto de élite encontró el escenario ideal tras su traspaso a los Pumas de la UNAM en julio de 2025. En el balompié mexicano, bajo la alta exigencia de la Liga MX, Vite no solo asumió los hilos conductores del conjunto universitario hasta llevarlo a disputar la final del Torneo Clausura 2026, sino que añadió a su juego una importante cuota de sacrificio defensivo y consistencia física. Esa regularidad en el plano internacional justificó con creces su llamado definitivo para encarar el proceso de la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Pedro Vite and Gonzalo Plata celebrate after the match REUTERS/Mike Segar REUTERS

Dato Clave: Con 24 años, el volante fluminense registra pasos consolidados por Independiente del Valle, Vancouver Whitecaps y Pumas UNAM, sumando tres títulos oficiales en Norteamérica.

Precisamente, en la actual Copa Mundial de la FIFA 2026, el oriundo de Babahoyo ha alcanzado su punto más alto vistiendo la camiseta de "La Tri".

Formando un tándem de altísima sincronía junto a Moisés Caicedo en la zona medular, Vite fue determinante en la fase de grupos, destacando con una asistencia clave en la histórica victoria 2-1 frente a Alemania.

Heredero de la velocidad mental y el desparpajo de su primo, Jefferson Montero, Pedro Vite camina con paso firme para adueñarse por completo del mediocampo tricolor durante la próxima década.