Viajes, comida y servicios gratis por victoria de La Tri en el Mundial 2026

Los festejos por el triunfo de La Tri se extendieron a promociones en redes sociales.

Negocios ofrecieron comida, viajes y otros productos gratis si Ecuador vencía a Alemania.

¡Sí se pudo! La Tri venció a Alemania este jueves 25 de junio de 2026 y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026.

El histórico triunfo de Ecuador no solo desató la celebración de los hinchas, sino que también puso a prueba a decenas de negocios que, antes del partido, prometieron regalar comida, descuentos y otros beneficios si La Tri conseguía la victoria.

En redes sociales se ofrecieron hasta carros, viajes y otros servicios si la Tricolor ganaba el encuentro.

Algunos locales y negocios respondieron que cumplirán con lo ofrecido y otros recordaron las condiciones de las promociones.

¿Qué pasa si los negocios no cumplen con las promociones?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las promociones y ofertas difundidas al público son de cumplimiento obligatorio y forman parte integral de la publicidad del establecimiento.

Si el negocio anunció un beneficio sujeto a una condición y esa condición se cumplió, los consumidores pueden exigir que se respete la oferta.

En caso de que no se cumpla, la ley establece sanciones económicas de entre 1 000 y 4 000 dólares.