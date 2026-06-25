Viajes, comida y servicios gratis por victoria de La Tri en el Mundial 2026
Ecuador venció a Alemania 2-1 y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026.
Los festejos por el triunfo de La Tri se extendieron a promociones en redes sociales.
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Actualizado:
25 jun 2026 - 22:55
Negocios ofrecieron comida, viajes y otros productos gratis si Ecuador vencía a Alemania.
¡Sí se pudo! La Tri venció a Alemania este jueves 25 de junio de 2026 y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026.
El histórico triunfo de Ecuador no solo desató la celebración de los hinchas, sino que también puso a prueba a decenas de negocios que, antes del partido, prometieron regalar comida, descuentos y otros beneficios si La Tri conseguía la victoria.
En redes sociales se ofrecieron hasta carros, viajes y otros servicios si la Tricolor ganaba el encuentro.
Algunos locales y negocios respondieron que cumplirán con lo ofrecido y otros recordaron las condiciones de las promociones.
¿Qué pasa si los negocios no cumplen con las promociones?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las promociones y ofertas difundidas al público son de cumplimiento obligatorio y forman parte integral de la publicidad del establecimiento.
Si el negocio anunció un beneficio sujeto a una condición y esa condición se cumplió, los consumidores pueden exigir que se respete la oferta.
En caso de que no se cumpla, la ley establece sanciones económicas de entre 1 000 y 4 000 dólares.
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