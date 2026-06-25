La Tri desata festejos en las calles tras vencer a Alemania y avanzar en el Mundial 2026

La Tri desató la fiesta en todo el país luego de una victoria histórica ante una potencia mundial.

El pitazo final desató la alegría de miles de hinchas ecuatorianos que siguieron el partido dentro y fuera de las gradas.

La selección ecuatoriana logró un triunfo inolvidable frente a Alemania, uno de los equipos con mayor historia en los mundiales.

En los estadios, la hinchada explotó con cánticos y banderas mientras los jugadores celebraban un resultado que le dio a Ecuador una nueva página en su historia futbolística.

El equipo consiguió superar a una de las grandes selecciones del torneo con goles y esfuerzo hasta el último minuto.

Ecuador avanza entre emoción y orgullo nacional

El técnico de la Selección destacó que el triunfo representa una alegría enorme para el pueblo ecuatoriano.

La victoria permitió que Ecuador asegurara su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en su quinta participación en una Copa del Mundo.

El combinado nacional vuelve a meterse en una fase decisiva del torneo, luego de aquella participación en el Mundial de Alemania 2006, donde llegó hasta los octavos de final y se enfrentó al país anfitrión.

Las calles se pintaron de amarillo, azul y rojo

Tras la victoria, las celebraciones se multiplicaron en diferentes ciudades del país. Miles de aficionados salieron a las calles con camisetas, banderas y cánticos para festejar el histórico resultado de La Tri.

El triunfo ante Alemania quedó marcado como uno de los momentos más importantes de Ecuador en los mundiales, con una hinchada que volvió a soñar y acompañar a su selección en el camino hacia la gloria.