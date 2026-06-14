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Dura derrota de Ecuador en el debut del Mundial 2026 ante Costa de Marfil

Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil este domingo 14 de junio en una transmisión exclusiva de Teleamazonas. 

Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.

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Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

14 jun 2026 - 17:21

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Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil, en su partido de debut del Mundial 2026, jugado este domingo 14 de junio en el Estadio de Filadelfia. El gol llegó cerca de los 90 minutos. 

La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece tuvo varias oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Dos palos en el primer tiempo generaron tensión en el partido porque no es la primera vez que a Ecuador le pasa eso en los partidos. 

Amad Diallo se convirtió en el protagonista tras anotar el único gol del encuentro a los 89 minutos y poner la victoria para Costa de Marfil. Tres puntos importantes para el equipo africano en el Grupo E del Mundial. 

En el siguiente partido Ecuador enfrentará a Curazao, que este mismo domingo cayó 7-1 ante Alemania. 

Siga el minuto a minuto: 

  • 14/06/2026

    20:04

    ¡Termina el partido!

    Ecuador cae 0-1 ante Costa de Marfil en su primer partido del Mundial 2026. 

  • 14/06/2026

    19:57

    90' Se jugarán siete minutos más 

    El árbitro añade siete minutos al partido. 

  • 14/06/2026

    19:55

    89' Gooool de Costa de Marfil 

    Luego de varios intentos el arco se abrió para Costa de Marfil. Amad Diallo pone el primer gol del encuentro y los africanos se adelantan en el marcador. 

  • 14/06/2026

    19:48

    82' Costa de Marfil amenaza en el área tricolor

    Una jugada conjunta de Costa de Marfil eleva la tensión en el área de Galindez. El esférico se pierde en el tiro de esquina. 

  • 14/06/2026

    19:42

    76' Se va Enner Valencia 

    El máximo goleador de La Tri, Enner Valencia, sale de la cancha. En su lugar ingresa Kevin Rodríguez. El delantero tuvo oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Se retira del partido tras varias faltas en su contra. Los marfileños sabían que estaba golpeado y lo acecharon desde el primer minuto de juego. 

  • 14/06/2026

    19:39

    73' Tarjeta amarilla para Ecuador 

    Jackson Porozo recibe tarjeta amarilla por parte del árbitro central. 

  • 14/06/2026

    19:34

    69' Minuto de hidratación

    El partido se pausa para hidratación de los jugadores. 

  • 14/06/2026

    19:33

    68' Plata remata sin miedo

    La primera llegada clara del segundo tiempo. Un potente remate de Gonzalo Plata es despejado por el portero Yahia Fofana. Ecuador no logra concretar el gol.  

  • 14/06/2026

    19:27

    61' Cambios en Ecuador

    Ingresan a la cancha: Jackson Porozo y Angelo Preciado. Salen: John Yeboah y Alan Franco.  

  • 14/06/2026

    19:23

    58' Costa de Marfil insiste 

    Con derechazo, Yan Diomande remató al arco de Ecuador, pero el balón se perdió por arriba. 

  • 14/06/2026

    19:24

    56' Cambios en Costa de Marfil  

    Ingresan a la cancha: Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny. Salen:  Bazoumana Toure y Elye Wahi. 


  • 14/06/2026

    19:21

    55' Cambio en Ecuador 

    Ingresa Nilson Ángulo y sale Alan Minda. 

  • 14/06/2026

    19:20

    55' Ecuador presiona en busca del gol 

    La Tri llega al área de Costa de Marfil, pero no concreta las jugadas. El marcador continúa 0-0. 

  • 14/06/2026

    19:17

    51' Palo para Costa de Marfil 

    ¡Se salva Ecuador! Los 'elefantes' atancan sin miedo en el área de La Tri. Un remate de Yan Diomande impacta en el poste. 

  • 14/06/2026

    19:15

    49' Lo que juega Plata

    Espectacular recuperación de Gonzalo Plata para Ecuador.  

  • 14/06/2026

    19:14

    49' Costa de Marfil ataca

    La selección africana busca anotar en el marcador, pero el balón se pierde lejos del arco tricolor. Los ecuatorianos tambié buscan el gol. Un partido de muchas emociones.

  • 14/06/2026

    19:10

    Arranca el segundo tiempo

    ¡Vamos Ecuador! Empieza el segundo tiempo en el Estadio de Filadelfia. 

  • 14/06/2026

    18:54

    Fin del primer tiempo

    Se termina el primer tiempo. Ecuador 0-0 Costa de Marfil. 

  • 14/06/2026

    18:50

    45'+2' Costa de Marfil busca el gol

    Un remate de Wilfried Singo se pierde por encima del horizontal del arco ecuatoriano. 

  • 14/06/2026

    18:48

    45' Galíndez, las manos de Ecuador 

    Un remate de Costa de Marfil por el costado derecho termina en las manos del portero Hernán Galíndez. 

  • 14/06/2026

    18:43

    39' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil 

    En menos de un minuto, dos jugadores de Costa de Marfil han sido sancionados con tarjeta amarilla. Esta vez la sanción fue para Guela Doue por falta sobre el delantero Enner Valencia. 

  • 14/06/2026

    18:41

    38' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil

    El árbitro sanciona con tarjeta amarilla a Franck Kessie de Costa de Marfil por una falta sobre el ecuatoriano Piero Hincapié. 

  • 14/06/2026

    18:38

    34' Un error pone en apuros a Ecuador 

    Un error en la salida de Ecuador pone en apuros a todos. Costa de Marfil estuvo cerca de anotar el primer gol del partido.

  • 14/06/2026

    18:33

    28' El poste se interpone en los remates de Ecuador 

    Alan Minda remata desde afuera, pero el balón vuelve a impactarse en el poste de Costa de Marfil. 

  • 14/06/2026

    18:31

    28' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil

    Tarjeta amarilla para Seko Fofana de Costa de Marfil. 

  • 14/06/2026

    18:28

    23' Minuto de hidratación

    Las selecciones se retiran de la cancha para hidratarse y recibir indicaciones técnicas. 

  • 14/06/2026

    18:26

    22' El poste le dice que no a Ecuador

    Ecuador insiste sin parar. Un remate de Yeboah impactó en el travesaño del arco de los 'elefantes' y el marcador continúa 0-0

  • 14/06/2026

    18:24

    19' Falta contra Moisés Caicedo

    Una falta sobre Moisés Caicedo obliga al volante a abandonar el campo de juego por un error arbitral. Debe esperar un minuto antes de incorporarse a la cancha.  

  • 14/06/2026

    18:20

    16' Se salva Ecuador 

    La primera llegada de Costa de Marfil al área de Ecuador y el balón se pierde muy cerca del arco de Hernán Galíndez. 

  • 14/06/2026

    18:16

    12' La Tri presiona

    John Yeboah prueba con un remate desde afuera. La Tri en busca del gol. 

  • 14/06/2026

    18:13

    10' Enner la tuvo

    El delantero tricolor Enner Valencia tuvo una jugada clara, pero el remate se fue por encima del horizontal. 

  • 14/06/2026

    18:05

    1' Ecuador avisa

    El primer remate de Moisés Caicedo se pierde por un costado del arco marfileño. La primera llegada de La Tri. 

  • 14/06/2026

    18:02

    Empieza el partido

    Se mueve el balón en Filadelfia ante más de 50 000 hinchas ecuatorianos. 

  • 14/06/2026

    17:56

    El himno de Ecuador suena en Filadelfia

    Ecuador entona su himno ante miles de aficionados en el escenario de Filadelfia. 

  • 14/06/2026

    17:52

    Salen a la cancha

    La Selección dirigida por el argentino Sebastián Beccace se prepara para saltar a la cancha. Lucen una chompa blanca con el escudo tricolor en su pecho. Mientras que la Selección africana luce de naranja con franjas verdes. 

  • 14/06/2026

    17:36

    Selecciones calientan 

    Los seleccionados de Ecuador y de Costa de Marfil hacen su primera aparición en la cancha para topar el balón. 

  • 14/06/2026

    16:17

    Llegó La Tri

    ¡De terno! La selección de Ecuador llega al Estadio de Filadelfia donde enfrentará a Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026. 

Alineaciones confirmadas: 

Estos son los 11 guerreros que defenderán los colores de Ecuador en el debut mundialista. 

Costa de Marfil definió su once oficial para debutar en el Grupo E del Mundial 2026. 

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