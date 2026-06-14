Dura derrota de Ecuador en el debut del Mundial 2026 ante Costa de Marfil

Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.

Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil, en su partido de debut del Mundial 2026, jugado este domingo 14 de junio en el Estadio de Filadelfia. El gol llegó cerca de los 90 minutos.

La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece tuvo varias oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Dos palos en el primer tiempo generaron tensión en el partido porque no es la primera vez que a Ecuador le pasa eso en los partidos.

Amad Diallo se convirtió en el protagonista tras anotar el único gol del encuentro a los 89 minutos y poner la victoria para Costa de Marfil. Tres puntos importantes para el equipo africano en el Grupo E del Mundial.

En el siguiente partido Ecuador enfrentará a Curazao, que este mismo domingo cayó 7-1 ante Alemania.

Siga el minuto a minuto:

¡Termina el partido! Ecuador cae 0-1 ante Costa de Marfil en su primer partido del Mundial 2026.

90' Se jugarán siete minutos más El árbitro añade siete minutos al partido.

89' Gooool de Costa de Marfil Luego de varios intentos el arco se abrió para Costa de Marfil. Amad Diallo pone el primer gol del encuentro y los africanos se adelantan en el marcador.

82' Costa de Marfil amenaza en el área tricolor Una jugada conjunta de Costa de Marfil eleva la tensión en el área de Galindez. El esférico se pierde en el tiro de esquina.

76' Se va Enner Valencia El máximo goleador de La Tri, Enner Valencia, sale de la cancha. En su lugar ingresa Kevin Rodríguez. El delantero tuvo oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Se retira del partido tras varias faltas en su contra. Los marfileños sabían que estaba golpeado y lo acecharon desde el primer minuto de juego.

73' Tarjeta amarilla para Ecuador Jackson Porozo recibe tarjeta amarilla por parte del árbitro central.

69' Minuto de hidratación El partido se pausa para hidratación de los jugadores.

68' Plata remata sin miedo La primera llegada clara del segundo tiempo. Un potente remate de Gonzalo Plata es despejado por el portero Yahia Fofana. Ecuador no logra concretar el gol.

61' Cambios en Ecuador Ingresan a la cancha: Jackson Porozo y Angelo Preciado. Salen: John Yeboah y Alan Franco.

58' Costa de Marfil insiste Con derechazo, Yan Diomande remató al arco de Ecuador, pero el balón se perdió por arriba.

56' Cambios en Costa de Marfil Ingresan a la cancha: Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny. Salen: Bazoumana Toure y Elye Wahi.



55' Cambio en Ecuador Ingresa Nilson Ángulo y sale Alan Minda.

55' Ecuador presiona en busca del gol La Tri llega al área de Costa de Marfil, pero no concreta las jugadas. El marcador continúa 0-0.

51' Palo para Costa de Marfil ¡Se salva Ecuador! Los 'elefantes' atancan sin miedo en el área de La Tri. Un remate de Yan Diomande impacta en el poste.

49' Lo que juega Plata Espectacular recuperación de Gonzalo Plata para Ecuador.

49' Costa de Marfil ataca La selección africana busca anotar en el marcador, pero el balón se pierde lejos del arco tricolor. Los ecuatorianos tambié buscan el gol. Un partido de muchas emociones.

Arranca el segundo tiempo ¡Vamos Ecuador! Empieza el segundo tiempo en el Estadio de Filadelfia.

Fin del primer tiempo Se termina el primer tiempo. Ecuador 0-0 Costa de Marfil.

45'+2' Costa de Marfil busca el gol Un remate de Wilfried Singo se pierde por encima del horizontal del arco ecuatoriano.

45' Galíndez, las manos de Ecuador Un remate de Costa de Marfil por el costado derecho termina en las manos del portero Hernán Galíndez.

39' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil En menos de un minuto, dos jugadores de Costa de Marfil han sido sancionados con tarjeta amarilla. Esta vez la sanción fue para Guela Doue por falta sobre el delantero Enner Valencia.

38' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil El árbitro sanciona con tarjeta amarilla a Franck Kessie de Costa de Marfil por una falta sobre el ecuatoriano Piero Hincapié.

34' Un error pone en apuros a Ecuador Un error en la salida de Ecuador pone en apuros a todos. Costa de Marfil estuvo cerca de anotar el primer gol del partido.

28' El poste se interpone en los remates de Ecuador Alan Minda remata desde afuera, pero el balón vuelve a impactarse en el poste de Costa de Marfil.

28' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil Tarjeta amarilla para Seko Fofana de Costa de Marfil.

23' Minuto de hidratación Las selecciones se retiran de la cancha para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

22' El poste le dice que no a Ecuador Ecuador insiste sin parar. Un remate de Yeboah impactó en el travesaño del arco de los 'elefantes' y el marcador continúa 0-0

19' Falta contra Moisés Caicedo Una falta sobre Moisés Caicedo obliga al volante a abandonar el campo de juego por un error arbitral. Debe esperar un minuto antes de incorporarse a la cancha.

16' Se salva Ecuador La primera llegada de Costa de Marfil al área de Ecuador y el balón se pierde muy cerca del arco de Hernán Galíndez.

12' La Tri presiona John Yeboah prueba con un remate desde afuera. La Tri en busca del gol.

10' Enner la tuvo El delantero tricolor Enner Valencia tuvo una jugada clara, pero el remate se fue por encima del horizontal.

1' Ecuador avisa El primer remate de Moisés Caicedo se pierde por un costado del arco marfileño. La primera llegada de La Tri.

Empieza el partido Se mueve el balón en Filadelfia ante más de 50 000 hinchas ecuatorianos.

El himno de Ecuador suena en Filadelfia Ecuador entona su himno ante miles de aficionados en el escenario de Filadelfia.

Salen a la cancha La Selección dirigida por el argentino Sebastián Beccace se prepara para saltar a la cancha. Lucen una chompa blanca con el escudo tricolor en su pecho. Mientras que la Selección africana luce de naranja con franjas verdes.

Selecciones calientan Los seleccionados de Ecuador y de Costa de Marfil hacen su primera aparición en la cancha para topar el balón.

Llegó La Tri ¡De terno! La selección de Ecuador llega al Estadio de Filadelfia donde enfrentará a Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas:

Estos son los 11 guerreros que defenderán los colores de Ecuador en el debut mundialista.

Costa de Marfil definió su once oficial para debutar en el Grupo E del Mundial 2026.