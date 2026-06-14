Dura derrota de Ecuador en el debut del Mundial 2026 ante Costa de Marfil
Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil este domingo 14 de junio en una transmisión exclusiva de Teleamazonas.
Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.
Teleamazonas
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Actualizado:
14 jun 2026 - 17:21
Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil, en su partido de debut del Mundial 2026, jugado este domingo 14 de junio en el Estadio de Filadelfia. El gol llegó cerca de los 90 minutos.
La selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece tuvo varias oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Dos palos en el primer tiempo generaron tensión en el partido porque no es la primera vez que a Ecuador le pasa eso en los partidos.
Amad Diallo se convirtió en el protagonista tras anotar el único gol del encuentro a los 89 minutos y poner la victoria para Costa de Marfil. Tres puntos importantes para el equipo africano en el Grupo E del Mundial.
En el siguiente partido Ecuador enfrentará a Curazao, que este mismo domingo cayó 7-1 ante Alemania.
Siga el minuto a minuto:
14/06/2026
20:04
¡Termina el partido!
Ecuador cae 0-1 ante Costa de Marfil en su primer partido del Mundial 2026.
14/06/2026
19:57
90' Se jugarán siete minutos más
El árbitro añade siete minutos al partido.
14/06/2026
19:55
89' Gooool de Costa de Marfil
Luego de varios intentos el arco se abrió para Costa de Marfil. Amad Diallo pone el primer gol del encuentro y los africanos se adelantan en el marcador.
14/06/2026
19:48
82' Costa de Marfil amenaza en el área tricolor
Una jugada conjunta de Costa de Marfil eleva la tensión en el área de Galindez. El esférico se pierde en el tiro de esquina.
14/06/2026
19:42
76' Se va Enner Valencia
El máximo goleador de La Tri, Enner Valencia, sale de la cancha. En su lugar ingresa Kevin Rodríguez. El delantero tuvo oportunidades de gol, pero las jugadas no se concretaron. Se retira del partido tras varias faltas en su contra. Los marfileños sabían que estaba golpeado y lo acecharon desde el primer minuto de juego.
14/06/2026
19:39
73' Tarjeta amarilla para Ecuador
Jackson Porozo recibe tarjeta amarilla por parte del árbitro central.
14/06/2026
19:34
69' Minuto de hidratación
El partido se pausa para hidratación de los jugadores.
14/06/2026
19:33
68' Plata remata sin miedo
La primera llegada clara del segundo tiempo. Un potente remate de Gonzalo Plata es despejado por el portero Yahia Fofana. Ecuador no logra concretar el gol.
14/06/2026
19:27
61' Cambios en Ecuador
Ingresan a la cancha: Jackson Porozo y Angelo Preciado. Salen: John Yeboah y Alan Franco.
14/06/2026
19:23
58' Costa de Marfil insiste
Con derechazo, Yan Diomande remató al arco de Ecuador, pero el balón se perdió por arriba.
14/06/2026
19:24
56' Cambios en Costa de Marfil
Ingresan a la cancha: Amad Diallo y Ange-Yoan Bonny. Salen: Bazoumana Toure y Elye Wahi.
14/06/2026
19:21
55' Cambio en Ecuador
Ingresa Nilson Ángulo y sale Alan Minda.
14/06/2026
19:20
55' Ecuador presiona en busca del gol
La Tri llega al área de Costa de Marfil, pero no concreta las jugadas. El marcador continúa 0-0.
14/06/2026
19:17
51' Palo para Costa de Marfil
¡Se salva Ecuador! Los 'elefantes' atancan sin miedo en el área de La Tri. Un remate de Yan Diomande impacta en el poste.
14/06/2026
19:15
49' Lo que juega Plata
Espectacular recuperación de Gonzalo Plata para Ecuador.
14/06/2026
19:14
49' Costa de Marfil ataca
La selección africana busca anotar en el marcador, pero el balón se pierde lejos del arco tricolor. Los ecuatorianos tambié buscan el gol. Un partido de muchas emociones.
14/06/2026
19:10
Arranca el segundo tiempo
¡Vamos Ecuador! Empieza el segundo tiempo en el Estadio de Filadelfia.
14/06/2026
18:54
Fin del primer tiempo
Se termina el primer tiempo. Ecuador 0-0 Costa de Marfil.
14/06/2026
18:50
45'+2' Costa de Marfil busca el gol
Un remate de Wilfried Singo se pierde por encima del horizontal del arco ecuatoriano.
14/06/2026
18:48
45' Galíndez, las manos de Ecuador
Un remate de Costa de Marfil por el costado derecho termina en las manos del portero Hernán Galíndez.
14/06/2026
18:43
39' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil
En menos de un minuto, dos jugadores de Costa de Marfil han sido sancionados con tarjeta amarilla. Esta vez la sanción fue para Guela Doue por falta sobre el delantero Enner Valencia.
14/06/2026
18:41
38' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil
El árbitro sanciona con tarjeta amarilla a Franck Kessie de Costa de Marfil por una falta sobre el ecuatoriano Piero Hincapié.
14/06/2026
18:38
34' Un error pone en apuros a Ecuador
Un error en la salida de Ecuador pone en apuros a todos. Costa de Marfil estuvo cerca de anotar el primer gol del partido.
14/06/2026
18:33
28' El poste se interpone en los remates de Ecuador
Alan Minda remata desde afuera, pero el balón vuelve a impactarse en el poste de Costa de Marfil.
14/06/2026
18:31
28' Tarjeta amarilla para Costa de Marfil
Tarjeta amarilla para Seko Fofana de Costa de Marfil.
14/06/2026
18:28
23' Minuto de hidratación
Las selecciones se retiran de la cancha para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.
14/06/2026
18:26
22' El poste le dice que no a Ecuador
Ecuador insiste sin parar. Un remate de Yeboah impactó en el travesaño del arco de los 'elefantes' y el marcador continúa 0-0
14/06/2026
18:24
19' Falta contra Moisés Caicedo
Una falta sobre Moisés Caicedo obliga al volante a abandonar el campo de juego por un error arbitral. Debe esperar un minuto antes de incorporarse a la cancha.
14/06/2026
18:20
16' Se salva Ecuador
La primera llegada de Costa de Marfil al área de Ecuador y el balón se pierde muy cerca del arco de Hernán Galíndez.
14/06/2026
18:16
12' La Tri presiona
John Yeboah prueba con un remate desde afuera. La Tri en busca del gol.
14/06/2026
18:13
10' Enner la tuvo
El delantero tricolor Enner Valencia tuvo una jugada clara, pero el remate se fue por encima del horizontal.
14/06/2026
18:05
1' Ecuador avisa
El primer remate de Moisés Caicedo se pierde por un costado del arco marfileño. La primera llegada de La Tri.
14/06/2026
18:02
Empieza el partido
Se mueve el balón en Filadelfia ante más de 50 000 hinchas ecuatorianos.
14/06/2026
17:56
El himno de Ecuador suena en Filadelfia
Ecuador entona su himno ante miles de aficionados en el escenario de Filadelfia.
14/06/2026
17:52
Salen a la cancha
La Selección dirigida por el argentino Sebastián Beccace se prepara para saltar a la cancha. Lucen una chompa blanca con el escudo tricolor en su pecho. Mientras que la Selección africana luce de naranja con franjas verdes.
14/06/2026
17:36
Selecciones calientan
Los seleccionados de Ecuador y de Costa de Marfil hacen su primera aparición en la cancha para topar el balón.
14/06/2026
16:17
Llegó La Tri
¡De terno! La selección de Ecuador llega al Estadio de Filadelfia donde enfrentará a Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas:
Estos son los 11 guerreros que defenderán los colores de Ecuador en el debut mundialista.
Costa de Marfil definió su once oficial para debutar en el Grupo E del Mundial 2026.
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