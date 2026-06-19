Mundial 2026: ¿A qué hora se enfrenta Ecuador a Curazao el sábado 20 de junio?

Ecuador se enfrentará ante Curazao este sábado 20 de junio de 2026.

La Selección de Ecuador afrontará este sábado 20 de junio un partido decisivo en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, cuando se enfrente a Curazao en la segunda fecha de la fase de grupos.

El compromiso se disputará a partir de las 19:00 en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos. Este partido es clave para recuperarse tras el revés sufrido en su debut mundialista.

La ilusión de La Tri de comenzar con pie derecho en la Copa del Mundo se vio golpeada el pasado domingo 14 de junio, cuando cayó por 1-0 ante Costa de Marfil.

El plan de Ecuador para enfrentar a Curazao

Curazao es una selección que ha hecho historia al convertirse en la nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo.

Ecuador necesita ganar por el mayor número de goles posibles ante la nación caribeña, la más pequeña que haya disputado una Copa del Mundo, para no perder el rastro de Costa de Marfil, que chocará el mismo sábado ante Alemania en Toronto, o mejorar opciones de avanzar como tercero de grupo.

¿Cómo ver los partidos de La Tri?

Los partidos de La Tri se podrán ver en señal abierta por Teleamazonas. Además, estarán disponibles para Ecuador en www.teleamazonas.com.

Para acceder a la transmisión desde una computadora, únicamente deberán ingresar a la sección EN DIRECTO de la página web de Teleamazonas y registrarse llenando los datos del formulario.

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