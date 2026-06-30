'Amo Bangladesh': el emotivo gesto de Dibu Martínez con un periodista se vuelve viral
El arquero argentino, Emiliano Martínez, protagonizó un emotivo momento al conceder una entrevista a dos periodistas de Bangladesh.
Emiliano Martínez, arquero de Argentina, mostró su amor por la hinchada de Bangladesh.
Reuters
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Actualizado:
30 jun 2026 - 14:36
El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, protagonizó uno de los momentos más comentados al detenerse para conceder una entrevista a un periodista de Bangladesh, cuando ya había terminado su ronda de declaraciones con los medios.
Martínez se retiraba del lugar cuando escuchó que un reportero le pedía unas palabras y le comentó que era de Bangladesh. De inmediato, el guardameta cambió de dirección, se acercó al periodista y lo saludó con una frase que rápidamente conquistó las redes sociales: "Amo Bangladesh".
Durante la breve conversación, el periodista le pidió un mensaje para los aficionados bangladesíes, conocidos por su ferviente apoyo a la selección argentina.
Martínez respondió en inglés con una sonrisa y recordó su visita al país asiático.
"Me encantan los fanáticos. Estuve ahí y realmente amo el país".
El comunicador le comentó que millones de personas en Bangladesh sueñan con volver a ver a Argentina disputar una final del Mundial. Ante ello, el arquero respondió:
"Sí, lo sé. Sé lo locos que están por nosotros".
Antes de despedirse, el campeón del mundo dejó un mensaje que emocionó a los seguidores argentinos y bangladesíes.
"Fue una hermosa experiencia estar allá. Amo su apoyo, amo la forma en que ellos son argentinos de alguna manera… Así que todo mi amor para Bangladesh".
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