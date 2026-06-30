'Amo Bangladesh': el emotivo gesto de Dibu Martínez con un periodista se vuelve viral

Emiliano Martínez, arquero de Argentina, mostró su amor por la hinchada de Bangladesh.

El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, protagonizó uno de los momentos más comentados al detenerse para conceder una entrevista a un periodista de Bangladesh, cuando ya había terminado su ronda de declaraciones con los medios.

Martínez se retiraba del lugar cuando escuchó que un reportero le pedía unas palabras y le comentó que era de Bangladesh. De inmediato, el guardameta cambió de dirección, se acercó al periodista y lo saludó con una frase que rápidamente conquistó las redes sociales: "Amo Bangladesh".

Durante la breve conversación, el periodista le pidió un mensaje para los aficionados bangladesíes, conocidos por su ferviente apoyo a la selección argentina.

Martínez respondió en inglés con una sonrisa y recordó su visita al país asiático.

"Me encantan los fanáticos. Estuve ahí y realmente amo el país".

El comunicador le comentó que millones de personas en Bangladesh sueñan con volver a ver a Argentina disputar una final del Mundial. Ante ello, el arquero respondió:

"Sí, lo sé. Sé lo locos que están por nosotros".

Antes de despedirse, el campeón del mundo dejó un mensaje que emocionó a los seguidores argentinos y bangladesíes.

"Fue una hermosa experiencia estar allá. Amo su apoyo, amo la forma en que ellos son argentinos de alguna manera… Así que todo mi amor para Bangladesh".