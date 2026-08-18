El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri hasta 2030

El FC Barcelona hizo oficial este martes 18 de agosto de 2026 el fichaje de Rodrigo Hernández "Rodri", reciente campeón mundial con España y que abandona el Manchester City inglés para unirse a los catalanes hasta el 30 de junio de 2030.

La operación se dio por hecha hace varios días, especialmente luego de que el mediocampista de 30 años aterrizara el lunes en Barcelona y dijera que cumpliría "un sueño" con su incorporación al plantel de Hansi Flick.

Rodri, Balón de Oro en 2024, llega al Camp Nou con la vitola de haber sido el capitán de España en el camino hacia el título en el Mundial 2026, donde el jugador madrileño fue premiado individualmente como el mejor del torneo.

En el Camp Nou compartirá ahora vestuario con seis jugadores con los que fue campeón del Mundial: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Eric García y el arquero Joan García.

No así con Ferran Torres, autor del gol decisivo de la final ante Argentina (1-0) y que abandonó el Barcelona el sábado para unirse al Paris Saint-Germain.

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Rodri se reveló en el Villarreal, con cuyo primer equipo jugó entre 2015 y 2018.

Volvió luego al Atlético (2018-2019), su última experiencia española antes de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, donde jugó desde entonces.

Antes de alabar sus cualidades, el Barça hizo en su comunicado un repaso exhaustivo de la carrera de su nueva estrella y su paso por los diferentes equipos previo a este fichaje.

"Una de las principales virtudes de Rodri es su visión de juego. Sabe anticiparse a las acciones de los rivales, recuperar muchos balones y distribuir el juego con gran precisión", destacó.

"A pesar de ocupar una posición defensiva, también es capaz de incorporarse al ataque y marcar goles importantes. Además, destaca por su profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo", agregó.