Asalto a gasolinera en el sur de Quito: roban a empleado y le disparan en la pierna.

Un violento asalto a mano armada se registró cerca de las 22:00 del domingo 16 de agosto de 2026 en una gasolinera ubicada sobre la Av. Simón Bolívar, en el sector La Argelia, en el sur de Quito.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta oscura llegaron al lugar.

Uno de ellos, vistiendo una chompa de varios colores, descendió del vehículo, golpeó y amenazó con un arma de fuego al trabajador mientras este despachaba.

En medio del forcejeo, el delincuente disparó contra la víctima antes de darse a la fuga junto a su cómplice.

Se llevaron dinero

El Mayor Javier Herrera , jefe de Operaciones del Distrito de Policía Eloy Alfaro, confirmó que el servidor resultó herido por un impacto de bala en la extremidad inferior.

"Tuvimos un evento por un robo al surtidor, quien resultó herido en la pierna. Afortunadamente no comprometió partes delicadas, fue trasladado de inmediato a una casa de salud y se le realizó una intervención. La buena noticia es que ya está en custodia médica y le darán el alta" Mayor Javier Herrera.

A pesar de la violencia utilizada durante el ataque, el mando policial reveló que los delincuentes se llevaron únicamente USD 17 en efectivo.

Ante esto, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a no poner resistencia frente a actos delictivos para precautelar la integridad física y la vida.

Policía refuerza operativos y patrullajes en la zona. Foto: Policía Nacional

Investigan el caso

Tras la alerta emitida al ECU 911, agentes del eje preventivo y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) se desplegaron en la zona.

El Mayor Herrera indicó que cuentan con un punto de control y una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) a 500 metros del lugar, lo que permitió una respuesta inmediata.

Respecto a los asaltantes, la Policía indicó que el subsistema investigativo y la Fiscalía analizan los videos del sector para identificar a los implicados.