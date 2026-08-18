Richard Carapaz lidera el EF Education en la Vuelta a España: nómina confirmada y objetivos

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz comandará el EF Education-EasyPost para afrontar una de las grandes citas de la temporada: la Vuelta a España 2026. Tras consolidar su estado de forma en las competencias previas del calendario WorldTour, el carchense llega con el respaldo total de la escuadra estadounidense para pelear los puestos de vanguardia en la clasificación general y buscar un nuevo podio en su trayectoria profesional.

La nómina seleccionada por la dirección deportiva combina experiencia, solidez en el llano y talento joven para la alta montaña. Acompañando al líder tricolor estarán el italiano Vincenzo Albanese, el español Markel Beloki, el australiano Alastair MacKellar, el irlandés Darren Rafferty, el británico James Shaw, el alemán Georg Steinhauser y el colombiano Juan Rodríguez, configurando un bloque versátil diseñado para proteger a Carapaz en las etapas de transición y respaldarlo en los finales en alto más exigentes.

El papel de los gregarios en la montaña será determinante durante las tres semanas de carrera. Corredores como Georg Steinhauser y Darren Rafferty han demostrado un progresión notable en el ascenso, lo que permitirá a la escuadra controlar los ataques de los equipos rivales cuando la carretera se ponga cuesta arriba.

Asimismo, la presencia de James Shaw y Juan Rodríguez aportará el desgaste necesario en los momentos de alta tensión dentro del pelotón principal.

En el terreno llano y en las fases previas a los puertos de montaña, la labor de Vincenzo Albanese, Markel Beloki y Alastair MacKellar será clave para ubicar al carchense en posiciones de seguridad.

Evitar cortes de tiempo por abanicos, caídas o enredos estratégicos durante las jornadas llanas constituye una de las prioridades tácticas para mantener intactas las opciones de Carapaz desde la primera semana de competición.

Para Carapaz, la Vuelta a España representa un terreno conocido en el que ya ha dejado huella con triunfos de etapa y podios históricos. Su estilo de carrera combativo y agresivo encaja con el perfil montañoso y explosivo del trazado español, por lo que el ecuatoriano buscará capitalizar cada oportunidad en las rampas de máxima exigencia para marcar diferencias frente a los demás aspirantes al maillot rojo.

Con la alineación oficial definida y el plan de carrera estructurado, el EF Education-EasyPost saldrá a la carretera con una premisa clara: disputar la clasificación general desde el primer día. La afición ecuatoriana volverá a volcarse a las calles y pantallas para seguir el desempeño de su máximo referente ciclístico en una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del deporte pedal internacional.