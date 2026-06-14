Aficionados de Japón limpian las gradas tras empate ante Países Bajos en el Mundial 2026

La afición japonesa volvió a protagonizar uno de los gestos más comentados del Mundial 2026. Tras el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos, cientos de seguidores nipones permanecieron en las gradas para recoger basura y limpiar sus sectores del estadio.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron destacadas por medios internacionales, que resaltaron nuevamente la cultura de respeto y orden que caracteriza a los aficionados japoneses en las Copas del Mundo.

Con bolsas azules en mano, los hinchas recorrieron los asientos recogiendo vasos, papeles y desperdicios antes de abandonar el escenario deportivo, una práctica que Japón ya realizó en anteriores Mundiales y que volvió a repetirse en Estados Unidos.

La acción generó elogios entre aficionados de otras selecciones y usuarios en redes sociales, quienes destacaron el comportamiento ejemplar de la hinchada asiática más allá del resultado deportivo.

Japón empató 2-2 con Países Bajos en uno de los partidos más atractivos de la jornada del Mundial 2026.