La maldición de la Selección de Ecuador con la pelota golpeando los postes en los Mundiales

Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio Filadelfia, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. - 14 de junio de 2026. Alan Minda, de Ecuador, dispara a portería y el balón golpea el travesaño.

A lo largo de la historia de la selección ecuatoriana en las Copas del Mundo, la suerte y los postes han jugado un papel crucial. Dos jugadas específicas en la historia de 'La Tri' quedaron grabadas en la memoria colectiva del país porque, de haber entrado, habrían cambiado drásticamente el destino de Ecuador en esos torneos.

Aquí están las jugadas más impactantes de Ecuador que se estrellaron en los postes en los Mundiales:

1. El travesaño de Carlos Tenorio ante Inglaterra (Alemania 2006)

Esta es, sin duda, la jugada más famosa y dolorosa en la historia mundialista de Ecuador. Se jugaba el minuto 11 de los octavos de final en Stuttgart ante la poderosa Inglaterra.

La jugada: Tras un grueso error de cabeza del defensor inglés John Terry, el delantero ecuatoriano Carlos Tenorio quedó completamente solo, con tiempo y espacio, frente al guardameta Paul Robinson.

El impacto: Tenorio sacó un fuerte remate, pero el lateral Ashley Cole alcanzó a rozar milagrosamente el balón con una barrida extrema. El desvío fue suficiente para que la pelota se estrellara de forma violenta en el travesaño.

El impacto en el partido: Hubiera sido el 1-0 para Ecuador. Posteriormente, en el segundo tiempo, David Beckham anotó de tiro libre y selló el 1-0 definitivo que eliminó a la mejor generación de la Tri en su historia.

2. El remate de Gonzalo Plata ante Países Bajos (Catar 2022)

Durante la fase de grupos de Catar 2022, Ecuador firmó uno de sus partidos más brillantes a nivel colectivo frente a la "Naranja Mecánica", el cual terminó empatado 1-1. Sin embargo, Ecuador mereció ganar y la victoria estuvo a centímetros.

La jugada: En el segundo tiempo (minuto 59), con el marcador igualado tras el gol de Enner Valencia, Ecuador mantenía un asedio constante. Tras una serie de rebotes en el borde del área, el balón le quedó a Gonzalo Plata perfilado para su pierna zurda.

El impacto: Plata sacó un remate espectacular, potente y con rosca, que dejó completamente estático al arquero Andries Noppert. La pelota impactó de lleno en el ángulo del poste horizontal (travesaño), ahogando el grito de gol de todo el país.

El impacto en el torneo: Si esa pelota entraba, Ecuador se ponía 2-1, firmaba su clasificación matemática a los octavos de final y hubiera cambiado el desenlace del grupo, donde finalmente quedó eliminado tras caer ante Senegal en la última fecha.

3. Ante Costa de Marfil dos veces en el debut en el 2026

Ecuador debutó en su quinto Mundial con un primer tiempo que generó jugadas peligrosas. Una acción de John Yeboah Zamora en la que aprovechó un error defensivo robó una pelota y su remate impactó en el poste. Luego, en el mismo primer tiempo, otra acción colectiva un remate de Alan Minda impactó en otro poste y el primer tiempo terminó con el 0-0.