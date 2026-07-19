¿Quién es María Becerra? La voz que cantará el Himno de Argentina en la final del Mundial 2026

De youtuber a la final del Mundial: María Becerra cantará el himno argentino ante España

La cantante argentina María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La artista confirmó su participación a través de sus redes sociales y será una de las protagonistas de la ceremonia previa al encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

María Becerra abrirá la final del Mundial

La música tendrá un papel destacado en la definición del campeón del Mundial de la FIFA 2026.

Antes del inicio del partido, María Becerra interpretará el himno de su país frente a miles de aficionados en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo.

En Ecuador, el evento podrá seguirse por la señal abierta de Teleamazonas y Teleamazonas.com.

La artista confirmó su presencia en redes sociales

Fue la propia cantante quien reveló la noticia a través de sus historias de Instagram.

Publicó una fotografía desde el interior de un avión privado junto a una camiseta de la selección argentina con el nombre de Lionel Messi y el mensaje "Yendo", acompañado de la ubicación en Nueva York.

"Ensayando para hoy! VAMOS ARGENTINA CAR4J0 🇦🇷♥️ QUE HONOR MÁS GRANDE 😭🙏🏽" — Maria Becerra vía TikTok. pic.twitter.com/LI3mA5iCzx — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

Realizó pruebas de sonido antes del partido

Durante la mañana de este domingo, María Becerra participó en los ensayos oficiales dentro del MetLife Stadium, donde afinó los últimos detalles de su presentación antes del pitazo inicial del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

⚽️ María Becerra probando sonido para su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial



(📹 @CarlosVicenteGB) pic.twitter.com/Bq592ZeWeh — Fefe (@fedeebongiorno) July 19, 2026

¿Quién es María Becerra?

Conocida como "La Nena de Argentina", María Becerra es una de las artistas más populares de la música urbana latinoamericana. Su carrera combina géneros como el pop, reguetón y la bachata, convirtiéndola en una de las voces argentinas con mayor proyección internacional. De YouTube a los escenarios internacionales

La cantante comenzó a ganar popularidad cuando tenía apenas 15 años, gracias a los videos que publicaba en YouTube. Sus contenidos de humor, monólogos y vlogs le permitieron reunir millones de seguidores antes de dar el salto definitivo a la música.

María Becerra en vuelo privado hacia Nueva York IG / María Becerra

El éxito llegó con sus primeros sencillos

En 2019 lanzó su primer EP, "222", pero fue en 2020 cuando alcanzó reconocimiento internacional con "High", tema que posteriormente presentó junto a Tini Stoessel y Lola Índigo. Desde entonces, su carrera ha mantenido un crecimiento constante. Canciones que la consolidaron en la música urbana

Entre sus mayores éxitos figuran temas como "Miénteme", "Automático", "Corazón Vacío" y otras colaboraciones que la han llevado a encabezar listas de reproducción y festivales en distintos países de América Latina y Europa. Una ceremonia que une música y fútbol

La interpretación del himno forma parte del espectáculo previo a la final del Mundial, una ceremonia que reúne a artistas internacionales junto con los protagonistas del torneo.

La presencia de María Becerra marcará uno de los momentos más esperados antes del inicio del duelo entre Argentina y España.