Sebastián Beccacece: 'si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho'

Ecuador vs. Curazao - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona durante el partido.

El director técnico de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, ofreció una rueda de prensa de 35 minutos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, previo al trascendental e histórico partido frente a Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Consciente de la crítica situación de la Tri (terceros con un punto), el estratega argentino no esquivó los cuestionamientos y dejó declaraciones de un altísimo impacto institucional y deportivo.

Su continuidad en el cargo, en juego

Beccacece asumió con total madurez el peso de los resultados negativos (derrota 1-0 ante Costa de Marfil y empate 0-0 con Curazao) y admitió de forma directa que una eliminación en fase de grupos significaría el final de su ciclo al mando del equipo.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos. Los resultados tienen gran incidencia en el futuro."

Relación con la hinchada y protección al grupo

El timonel reconoció con total franqueza que existe un claro distanciamiento con la afición ecuatoriana, señalando que no ha podido 'ganarse el corazón del hincha', pero pidió que todo el descontento se canalice hacia su persona para blindar a los futbolistas.

Presión: "Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión. Los insultos hacia mí los entiendo, los comprendo. Prefiero que estén enojados conmigo y no con los jugadores."

Confianza intacta: "Creo más que ayer o más que cuando llegué... Yo creo mucho en estos futbolistas. El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido."3. La estrategia ante el poderío alemán

Respecto al planteamiento táctico para neutralizar al combinado germano, que ya se encuentra clasificado con 6 puntos, el entrenador detalló que el encuentro demandará una concentración extrema y saber sufrir sin el balón.

Subpartidos dentro del juego: "El rival que tenemos le gusta tener la pelota y eso lo hemos hablado y trabajado. Creo que va a haber subpartidos, con tiempos y ritmos distintos. Debemos ser selectivos, precisos y allí está la clave."

El Once que Alista la Tri

Para buscar la heroica clasificación a los dieciseisavos de final, Beccacece planifica regresar a la base táctica que mejores resultados le dio en las Eliminatorias, implementando nuevamente una línea de tres defensores centrales muy marcada.

Alineación probable: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

El pitazo inicial está programado para este jueves 25 de junio de 2026 a las 15:00 (hora de Ecuador). A la Tricolor solo le sirve la victoria frente a los tetracampeones del mundo para sellar su boleto a la siguiente ronda de la cita mundialista.