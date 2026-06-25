El heredero de la gloria: Moisés Caicedo se viste de héroe y capitán de La Tri en el Mundial

Moisés Caicedo terminó de consagrarse como el gran referente de la Selección de Ecuador tras firmar una actuación monumental en la Copa Mundial 2026. El mediocampista del Chelsea asumió con autoridad la cinta de capitán por disposición del estratega Sebastián Beccacece y comandó el histórico triunfo 2-1 sobre Alemania en el MetLife Stadium.

Con una personalidad arrolladora, Caicedo no solo sostuvo el equilibrio táctico de 'La Tri', sino que lideró el despliegue anímico de un plantel que rompió los pronósticos y selló su boleto a los dieciseisavos de final.

El llanto de un 'Niño' sobre el final del partido

El cierre del partido fue emotivo para Moisés. Rompió en llanto y se abrazó con sus compañeros con los que se creció en el complejo de Independiente del Valle. Después fue a buscar a papá y a mamá que estaban en una zona privilegiada del estadio. Fue a darles la mano y a celebrar porque siempre creyeron en él.

Fue un día emotivo y de mucha historia para Caicedo. Sebastián Beccacece, el DT de Ecuador, contó en la conferencia de prensa que fue emotivo la forma como 'Superman' entregó el legado de la capitanía de la Tri.

El abrazo de Moisés Caicedo con Gonzalo Plata Tomado de redes sociales

El gran partido en el Mundial

El despliegue del 'Niño Moi' sobre el césped neoyorquino rozó la perfección, convirtiéndose en el auténtico termómetro del combinado nacional. Caicedo registró un impresionante 90% de efectividad en sus pases, acertando 53 de las 59 entregas que intentó para oxigenar la salida de Ecuador frente a la asfixiante presión germana.

Su capacidad para anticipar y recuperar balones clave en campo propio neutralizó los circuitos de peligro de la ofensiva europea, permitiendo que la Selección manejara los tiempos en los momentos de mayor tensión del compromiso.

La jerarquía del volante tricolor no solo se limitó a la contención, sino que fue el eje de la transición ofensiva. Al asociarse con dinamismo junto a piezas como Pedro Vite y proyectarse constantemente hacia el área rival, Caicedo demostró que la etiqueta de ser uno de los fichajes más caros de la Premier League no le pesa cuando se enfunda la camiseta nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador's Moises Caicedo celebrates after the match REUTERS/Mike Segar REUTERS

Su madurez para sostener el ritmo en los minutos finales del encuentro contagió de seguridad a la zaga ecuatoriana, que resistió con solvencia las últimas arremetidas teutonas.

Con esta histórica exhibición en la máxima cita del balompié mundial, Caicedo ratifica que el recambio generacional de Ecuador está en las manos correctas. El triunfo no solo mete a la Selección entre los clasificados a la siguiente fase del torneo, sino que consolida un proceso colectivo con un altísimo nivel asociativo.

Con el boleto a los dieciseisavos de final asegurado y un capitán en estado de gracia, el combinado patrio se ilusiona con seguir haciendo historia y demostrando que este plantel no se pone techos en el Mundial.