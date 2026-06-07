¿Cómo impactará el Mundial 2026 en la economía? Las cifras millonarias detrás del torneo

El MetLife Stadium albergará la final del Mundial de la FIFA 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y, además de la expectativa deportiva, el torneo promete convertirse en uno de los eventos con mayor impacto económico de la historia.

Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, la cita futbolística no solo moverá a millones de aficionados, sino también miles de millones de dólares en inversión, turismo, empleo y comercio.

Las proyecciones económicas muestran la magnitud del evento. Según estimaciones internacionales, el Mundial 2026 podría generar hasta 40.900 millones de dólares en beneficios para la economía global, consolidándose como uno de los acontecimientos deportivos más rentables de las últimas décadas.

Más de 800.000 empleos vinculados al Mundial

El impacto económico del torneo se extenderá mucho más allá de los estadios. Los análisis prevén la creación de aproximadamente 824.000 empleos en todo el mundo, impulsados por sectores como turismo, hotelería, transporte, comercio, construcción y servicios.

Estados Unidos, que albergará la mayor cantidad de partidos, concentrará gran parte de esos beneficios. Se estima que el torneo generará 30.500 millones de dólares en producción económica, un incremento de 17.200 millones de dólares en el PIB estadounidense y alrededor de 185.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

Turismo, uno de los grandes ganadores

Uno de los motores económicos del Mundial será el turismo. Las proyecciones apuntan a que más de 1,5 millones de visitantes internacionales viajarán para asistir a los partidos, a los que se sumarán millones de aficionados locales.

El flujo masivo de turistas impulsará el consumo en hoteles, restaurantes, aerolíneas, transporte terrestre, centros comerciales y atractivos turísticos.

Solo en Estados Unidos, el sector de alojamiento y alimentos podría captar cerca de 2.400 millones de dólares adicionales, mientras que industrias relacionadas como el comercio minorista y el mercado inmobiliario también experimentarían un crecimiento significativo.

Canadá y México también esperan beneficios millonarios

Canadá prevé un impacto económico de aproximadamente 3.800 millones de dólares canadienses, incluyendo un aumento de 2.000 millones en el PIB nacional, más de 24.000 empleos creados o mantenidos y un incremento de 1.300 millones de dólares en salarios.

Las ciudades sede canadienses podrían generar cerca de 155 millones de dólares por partido, reflejando la importancia económica que tendrá cada encuentro dentro del torneo.

México, por su parte, espera una fuerte dinamización de sectores estratégicos vinculados al turismo, la infraestructura y el comercio, especialmente en las ciudades que albergarán encuentros mundialistas.

Inversiones en infraestructura y transporte

La organización del Mundial también impulsa importantes inversiones en infraestructura. Los países anfitriones han destinado recursos a la modernización de estadios, ampliación de sistemas de transporte público, mejoramiento urbano y adecuación de servicios para recibir a millones de visitantes.

Estas obras generan empleo durante su construcción y dejan un legado que puede beneficiar a las ciudades durante décadas.

Especialistas consideran que el legado económico e infraestructura del Mundial 2026 podría incluso superar el impacto registrado durante la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos.

Efectos más allá de las sedes

El alcance económico del torneo no se limita a Norteamérica. Las cadenas de suministro globales, las exportaciones, el transporte aéreo internacional y diversos servicios profesionales también se beneficiarán del aumento de la actividad económica relacionada con el Mundial.

Además, los gobiernos anfitriones esperan mayores ingresos tributarios gracias al incremento del consumo, las inversiones y la llegada masiva de visitantes.

Aunque Ecuador no es sede del Mundial, el país podría recibir beneficios indirectos si la selección logra clasificarse al torneo. El incremento de viajes de aficionados, el consumo de productos relacionados con el fútbol y la mayor actividad en sectores como agencias de viaje, aerolíneas, hoteles y restaurantes podrían generar oportunidades económicas adicionales.

La Copa Mundial 2026 apunta a romper récords dentro y fuera de las canchas. Mientras las selecciones lucharán por levantar el trofeo, las ciudades anfitrionas y múltiples sectores económicos se preparan para aprovechar uno de los eventos con mayor capacidad de generación de riqueza a escala global.