Tráfico por choque múltiple en la vía Perimetral de Guayaquil

Fuerte congestión vehicular se registró en la vía Perimetral por un choque múltiple.

Un choque múltiple se registró en la vía Perimetral de Guayaquil la tarde de este sábado 25 de julio de 2026.

De acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), el siniestro se registró pasadas las 16:00, en sentido sur-norte, cerca del GOE.

En el choque estuvieron involucrados dos vehículos pesados y un automóvil. Esto ocasionó el cierre total de la vía.

Personal de la ATM acudió al sitio para gestionar la movilidad y permitir el paso controlado de vehículos, mientras se atiende la emergencia.

Mientras tanto, las cámaras de videovigilancia del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 captaron largas filas de vehículos en el tráfico.

Una persona resultó herida por el choque, mientras los vehículos deberán ser remolcados para habilitar por completo la vía.