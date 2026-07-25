Fundación de Guayaquil 2026: Sesión Solemne a puerta cerrada y sin Aquiles Alvarez

La Sesión Solemne por la Fundación de Guayaquil se llevó a cabo a puerta cerrada.

La Sesión Solemne por los 491 años de Fundación de Guayaquil se llevó a cabo a puerta cerrada en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal, la tarde de este sábado 25 de julio de 2026.

El evento arrancó pasadas las 17:40, casi una hora tarde de lo previsto, y fue presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

Esta vez la sesión se realizó en privado, a diferencia de los eventos públicos masivos que se organizan en el Puerto Principal tradicionalmente.

La Sesión Solemne se proyectó a través de pantallas ubicadas en los exteriores del Palacio Municipal. Además, se prevé un concierto en una tarima ubicada en la Plaza de la Administración, fuera del Municipio.

De acuerdo con la cartelera oficial, el concierto contará con la presentación de Los Adolescentes de Venezuela, la Banda Municipal, Hilda Murillo, Las Musas y Dario Javier.

'Quien debería estar dando estas palabras es Aquiles Alvarez'

Coronel inició su discurso conmemorativo por los 491 años de la Fundación de Guayaquil diciendo que se siente honrada de dirigir la ciudad más poblada del Ecuador, luego de asumir el cargo tras la detención de Aquiles Alvarez.

"Como todos sabemos, quien debería estar dando estas palabras es el señor alcalde Aquiles Alvarez Henriques, electo en las urnas", añadió Coronel en medio de vítores del público.

La alcaldesa subrogante aseguró que su administración "ha sido una lucha contra la adversidad de la política ecuatoriana, que es una política muy dura, incluso ruin".

Asimismo, Coronel aseguró que el plan de trabajo de Alvarez, compuesto por cinco ejes, se ha cumplido por encima del 85%.

Aunque reconoció que no sería responsable decir que el 85% de los problemas de la ciudad han sido resueltos.

Contrato desierto y la ausencia de Aquiles Alvarez

La sesión se llevó a cabo de esta manera luego de un problema administrativo por el que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) declaró desierto el contrato para realizar el evento público por un valor de 116 000 dólares.

Además, la Fundación de Guayaquil se conmemoró sin la presencia del titular de la Alcaldía porteña, Aquiles Alvarez, quien se encuentra detenido desde febrero por diferentes causas judiciales.